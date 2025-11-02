Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
JJ García

Harold López-Nussa: Timba a la granadina

El segundo concierto del Festival de Jazz por este año estuvo a una gran altura

Juan Jesús García

Domingo, 2 de noviembre 2025, 12:33

Comenta

Había expectación por conocer al próximo 'grande' del pianismo cubano tras ver en nuestros festivales a otros como Fonseca, Chocolate, Rubalcaba, Melón, Sosa, Bebo, Rubensito, ... Valdés, Valle… (el año que viene. pfv, Marialy Pacheco, para seguir poniéndonos al día), y más si venía avalado por su tío, el gigante Ernan López Nussa. Y, desde luego, Harold (y su hermano Ruy Adrian en la batería) no defraudarán la saga familiar, puesto que el segundo concierto del Festival de Jazz por este año estuvo a una gran altura, encontrando el pianista un hueco propio en un género tan trillado como el jazz afrocubano, donde es difícil ser distinto. Lo fue, lo fueron.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  2. 2 Muere atropellado un niño de 11 años en la A-92 a la altura de Huétor Tájar
  3. 3 Huevazos y desvío de líneas de autobús durante la noche de Halloween en Granada
  4. 4 A prisión la mujer que hirió de gravedad a una joven de 17 años con una navaja en Carretera de la Sierra
  5. 5

    Detenido un hombre tras provocar altercados en un local de la calle Ganivet
  6. 6

    «Este es el camino, seguimos en descenso, pero no me preocupa»
  7. 7

    Un hotel para el alma
  8. 8 Fallece el padre de Manolo Lucena, delegado del Granada CF
  9. 9 Cinco recomendaciones para sacar los tóxicos de tu vida cotidiana
  10. 10 Atendida una mujer por inhalación de humo tras un incendio en su cocina en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Harold López-Nussa: Timba a la granadina

Harold López-Nussa: Timba a la granadina