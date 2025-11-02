Granada explota de música en directo

ADRIAN VANDENBERG: EL TODO POR LA PARTE

Como ocurriera este verano con el brillante concierto de Gleen Hughes tocando en Almuñécar su repertorio de Deep ... Purple, es decir cogiendo el todo por la parte, el guitarrista neerlandés Adrian Vandenberg llega a Granada con el concierto 'My Whitesnake Years', un show que recorre los grandes éxitos de su etapa en Whitesnake durante los años 80 al lado de David Coverdale con éxitos como 'Burning Heart', 'Here I Go Again' o 'Still of the Night'. El virtuoso guitarrista rubio añade también piezas de su repertorio individual posterior con Vandenberg's MoonKings y Manic Eden, o anteriores con Teaser. En la Tren el miércoles (22h)

BRANDEE YOUNGER: ARPA CON GROOVE

Tras escuchar en esas tesituras al arpista Omar Castañeda, ya no parece extraño pensar en un arpa tocando Jazz, (ni otros instrumentos: estos días se ha hecho viral una gaitera en los mismo términos). Younger es una arpista, compositora y directora de banda reconocida por su trabajo innovador mezclando jazz, soul e influencias clásicas. La suya es «una música fuera de tópicos, mística y terrenal, con referencias que pueden ir de la música clásica hasta el soul más auténtico, sensual y desgarrador», se escribió de ella. Se ha convertido a la arpista en una heredera de Alice Coltrane (¡ha tocado con su propio instrumento como homenaje!) y como la Sra Coltrane sugiere un viaje a una extraña zona de paz e introspección, sin olvidar nunca el latido del groove. Una de las propuestas más originales de este año. Sucederá el jueves (21h) en el teatro Isabel.

HELP ME PLEASE!: SEMILLAS DE ESPERANZA

Help Me Please! es una asociación sin ánimo de lucro formada por profesionales del espectáculo y de la cultura de Granada. Fue fundada en 2017 con el propósito de estar en la vanguardia de la acción social y su principal objetivo es recaudar fondos para apoyar proyectos solidarios de ONG'S que sean significativas en su compromiso contra la desigualdad. En su gala

solidaria de este año cuenta con Andrea Santalucía, Carmen Xia, Lima Negra, Cristian de Moret, Radio Palmer, David Montañés y García Picasso. En esta ocasión el evento es parte del programa 'Semillas de Esperanza en Tiempos de Guerra' junto a la ONG Alianza por la Solidaridad. El viernes desde las 20h en el Planta.

STRANGER COLE: Nº1 EN JAMAICA DESDE 1962

Estos días en los que un huracán machacaba Jamaica, no pocos nos hemos acordado de la tierra del ska y el regae. Allí, en Kingston, nació Stranger Cole en 1942, toda una leyenda del ska y le rocksteady desde que en 1962 tuviera su primer número 1 con la canción 'Rough & Tough'. Trabajando con los míticos productores Coxsone Dodd, Prince Buster, Bunny Lee y Lee 'Scratch' Perry, transicionó hasta el reggae, y se considera que su pieza 'Bangarang' fue la primera canción de reggae. A pesar de su provecta edad, hace bueno su lema vital: 'More life'. En la sala Víbora el viernes (22h).

JAZZMEIA HORN: ROZAR EL CIELO

De ella dijo el mítico vocalista Jon Hendricks que «tiene una de las mejores voces que he oído en cuarenta años». No es para menos: esta cantante y compositora nacida en Dallas ganó en 2015 el definitivo concurso 'The Thelonious Monk Jazz Competition', (también el 'Rising Star Female Vocalist') y ha sido comparada con Sarah Vaughan, Betty Carter y Nancy Wilson. En 2017 publicó su primer disco, 'A Social Call', un registro que la llevó a los Grammy. Como manda la tradición (su nombre no es casual, se lo puso su abuela, y ya lo dice todo) es una voz de crianza eclesial, puesto que sus padres estaban involucrados en el ministerio y su abuelo, el Reverendo B. L. Horn, era un ortodoxo bautista del sur en un templo en el que su abuela era la organista. La escuchamos ya en Almuñécar, donde rozó el cielo muy por encima del castillo de San Miguel. El viernes (21h) estará en el Teatro Isabel.

DAVID MONTAÑÉS: CAMBIO DE PANTALLA

Montañés es un creador 720º. Imprevisible, zigzagueante, omnívoro y siempre tan sorprendente como deslumbrante. Después de licenciarse en Composición, ha acompañado como pianista a innumerables intérpretes de todos los géneros: clásico, danza, pop, rock, electrónica, jazz, flamenco... En el pop ha estado con marcas propias como Diógenes, Tennica y su Equipo Médico, o compartidas con Sueter, Teletaxi, Polack, S.U.E, Lori, Famme Fatale... que llevan su firma en algún teclado, ya que es el puente perfecto entre ambos mundos. Dio el do de pecho en su ambiciosa obra 'Ópera Requiem, para grupo de rock, coro, trompetas del Apocalipsis y danza', con un argumento entre lo gótico y lo filosófico. Fue un 'Planeta esencial', y un neofolclorista con 'Juerga y Vino', y ahora ha cambiado nuevamente de pantalla con 'Aljamia', el disco que presenta en el MUBEA, lleno de jarchas andalusíes (3 de ellas con sus correspondientes moaxajas). Con el acompañamiento de Ramón 'Fandila' se sube el viernes al Museo de Arte Contemporáneo bien tempranito: 18:30h

TITO ALCEDO Y NONO GARCÍA: GENIOS A PARES

Nono García & Tito Alcedo se conocen desde niños en Barbate. Ambos han pasado muchas noches y muchos toques en Granada, donde fueron habituales en los ochentas, al menos hasta que Nono se fue a Bélgica con el grupo (¿recuerdan?) Vaya Con Dios. A Tito le hemos visto en ocasiones por aquí junto a Javier Ruibal haciendo una memorable pareja de hecho. De ellos ha dicho la crítica que «Nono García es quizás el guitarrista flamenco con mayor amplitud armónica, en paralelo sucede que pocos músicos en el mundo tienen una versatilidad como la de Tito Alcedo», Y ambos celebraron el encuentro con el disco 'Titonete'. Sus influencias abarcan desde el rock andaluz, al flamenco, el jazz hasta la música brasileña, y su complicidad y virtuosismo hacen de su concierto una experiencia obligatoria. El sábado (22h) en la sede Oolyakoo.

BYWATER CALL: EL CONCIERTO DE LA SEMANA, Y TAL VEZ DEL AÑO

Casa fundada en 2017, Bywater Call es un poderosísimo colectivo de siete músicos de Toronto liderado por la voz de Meghan Parnell y la guitarra de Dave Barnes. Influenciados por artistas como The Allman Brothers Band, Tedeschi Trucks Band, Aretha Franklin, Otis Redding, The Band o The Wood Brothers… Bywater iniciaron su andadura un año después haciéndose obligatorios en la escena norteamericana por su fuerza escénica, hasta ser elegidos 'banda del año' por la Sociedad de Blues de Toronto. Su mezcla de rock, blues, funk y southern soul, con la garganta feroz de Parnell (asociada a Bonnie Raitt, la Joplin… ¡y hasta con Joe Cocker!) resulta arrollador desde todo punto de vista y gusto. Con Morgan harían el paquete ideal, pero viene solos por primera vez en un concierto de no perderse a la Tren el sábado (22h). No falten, de nada.

RICHARD BONA: GRACIAS, GRACIAS

No conviene que pasen muchos años sin que Richard Bona venga por aquí, porque sus conciertos son una bendición de los que se sale con ganas de vivir. Bona es sinónimo de buena notica, siempre. De origen camerunés es uno de los artistas que mejor ha sabido fusionar los sonidos y tradiciones musicales de su África natal, la influencia europea, el jazz americano y la música caribeña. Además de compositor, es un excelente cantante con una increíble capacidad natural de tocar cualquier instrumento, y uno de los mayores virtuosos del bajo eléctrico de la actualidad. Ha sido señalado como el más genuino seguidor de Jaco Pastorius, y ante él se han rendido estrellas del pop, del rock y del jazz. En este concierto, que cierra el festival, presenta su Asante trío (en bantú significa 'Gracias'), formado el pujante pianista Jesús Pupo y el solicitadísimo baterista (por ejemplo de Spyro Gyra) Ludwig Alfonso, ambos habaneros (¡el festival se abre y cierra con cubanos, por qué será!). El sábado (21h) en el teatro Isabel clausura el festival de Jazz. Alguien dio una vez que es imprescindible haberle visto en escena antes de morir. Pues eso.

ISABEL AAIÚN: AL GALOPE

La segoviana Isabel Aaiún, Isabel Casado para Hacienda, llegó a esto de la música con una cierta edad, y acaso por su oficio de profesora de equitación, su primera canción fue un crack de popularidad. ¿Quién no ha oído alguna vez 'Potra salvaje'? A riesgo de convertirse en una 'One hit wonder', hay que recordar que esta mujer ya había hecho cosas con Lagarto Amarillo, y que su música se incardina en las tan actuales corrientes del nuevo folclore, tratando las raíces con una mirada contemporánea sobre la música popular, sean pasodobles, rumbas, copla, bulerías o rancheras. Con un poco de suerte su segundo disco mantendrá la popularidad; mientras, goza coceando al destino. En la Aliatar el sábado (22h).