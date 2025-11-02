Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Agenda de conciertos de la semana

Granada explota de música en directo

Algunos conciertos recomendados de una agenda rebosante

Juan Jesús García

Domingo, 2 de noviembre 2025, 16:49

Comenta

ADRIAN VANDENBERG: EL TODO POR LA PARTE

Como ocurriera este verano con el brillante concierto de Gleen Hughes tocando en Almuñécar su repertorio de Deep ... Purple, es decir cogiendo el todo por la parte, el guitarrista neerlandés Adrian Vandenberg llega a Granada con el concierto 'My Whitesnake Years', un show que recorre los grandes éxitos de su etapa en Whitesnake durante los años 80 al lado de David Coverdale con éxitos como 'Burning Heart', 'Here I Go Again' o 'Still of the Night'. El virtuoso guitarrista rubio añade también piezas de su repertorio individual posterior con Vandenberg's MoonKings y Manic Eden, o anteriores con Teaser. En la Tren el miércoles (22h)

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un niño de 11 años en la A-92 a la altura de Huétor Tájar
  2. 2 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  3. 3

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  4. 4

    «Este es el camino, seguimos en descenso, pero no me preocupa»
  5. 5 Fallece el padre de Manolo Lucena, delegado del Granada CF
  6. 6 A prisión la mujer que hirió de gravedad a una joven de 17 años con una navaja en Carretera de la Sierra
  7. 7

    Un hotel para el alma
  8. 8 Huevazos y desvío de líneas de autobús durante la noche de Halloween en Granada
  9. 9 Los cortes de tráfico por las obras de la avenida de Cervantes, que comienzan este lunes
  10. 10 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Granada explota de música en directo

Granada explota de música en directo