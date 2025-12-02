Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Canijo de Jerez y Diego Pozo, de Los Delinqüentes.

El Canijo de Jerez y Diego Pozo, de Los Delinqüentes.

Gira de Los Delinqüentes para celebrar los 25 años de su debut

Después de 15 años sin subirse a los escenarios, el grupo interpretará el álbum al completo junto a algunas de sus canciones más celebradas

R. C.

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:44

Comenta

Los Delinqüentes han anunciado una nueva gira para el año 2026 en la que conmemoran el 25 aniversario del lanzamiento de su disco debut, 'El ... sentimiento garrapatero que nos traen las flores'. Después de 15 años sin subirse a los escenarios, el grupo interpretará el álbum al completo junto a algunas de sus canciones más celebradas como 'La primavera trompetera', 'A la luz del Lorenzo' o 'El aire de la calle'. El grupo está formado por los artistas El Canijo de Jerez, Diego Pozo 'Ratón' y el que fuera el fundador de la banda, Miguel Ángel Benítez, conocido como 'Er Migue', que falleció en el año 2004. Aun así, su figura estará «muy presente» en esta gira, como han informado desde la promotora Last Tour.

