091 estrena 'Vengo a terminar lo que empecé' en Málaga D. O. La banda granadina ha actuado en el festival Oh, See! Málaga, después de lanzar el pasado jueves a medianoche el vídeo oficial en su canal YouTube DANIEL OLIVARES Málaga Sábado, 14 septiembre 2019, 23:38

091 ha estrenado esta noche en directo 'Vengo a terminar lo que empecé', single de lanzamiento de su nuevo disco 'La otra vida'. Ha sido en el festival Oh, See! Málaga, hermano del granadino En Órbita por ser la misma empresa, de origen también granadino, la organizadora de este certamen que arrancó ayer y que cuenta en su cartel con artistas como Love of Lesbian, La M.O.D.A., Zahara, Sidecars, C-Tangana o Viva Suecia!.

El auditorio de Cortijo de Torres, en el parque comercial Alameda de la capital de la Costa del Sol, ha sido el escenario para dar a conocer en directo su nuevo trabajo. Potencia 'Cero' en directo, como de costumbre. La banda granadina ha actuado en este festival, después de lanzar el pasado jueves a medianoche el vídeo oficial en su canal YouTube. Los hermanos Lapido, José Antoni Garcia 'Pitos', Tacho González y Jacinto Ríos han estado rodeados de su 'fanaticada' clásica, con paisanos desplazados desde Granada para verles en directo en este estreno de su 'segunda vida' tras la resurrección de hace dos años. Como ha dicho 'Pitos' García, la transición de 091 hacia el siglo XXI ha comenzado 25 años después junto al mar Mediterráneo. Ha pedido al público que guarden los móviles pero algunos se han sublevado. ¿Qué fue del siglo XX? Los 'Cero' han vuelto de verdad.