Eliane Elias, diva del pianojazz La artista brasileña se presenta esta noche, dentro del programa del Festival de Jazz de Granada, en el teatro Isabel la Católica JUAN JESÚS GARCÍA GRANADA Domingo, 4 noviembre 2018, 01:43

Numerosas nominaciones a los premios Grammy, cuatro veces Disco de Oro, tres veces ganadora como Mejor Álbum Vocal en Japón, primeros puestos en las principales listas de ventas de Europa y Estados Unidos y portadas en las mejores revistas de música el mundo avalan la excepcional categoría artística de Eliane Elias. La amistad y profesionalidad que ha demostrado con los Festivales de Jazz de Granada, la llevaron a estampar su firma en el Bulevar del Jazz del Parque El Majuelo.

Natural de Sao Paulo, recibió su primera formación en la prestigiosa escuela de música brasileña CLAM y con solo diecisiete años, acompañaba en sus recitales a Toquinho y Vinicius de Moraes. En 1981, el bajista Eddie Gómez, la animó a subir a Nueva York, donde continuaría sus estudios en la Juilliard School of Music. Su carrera recibió un gran impulso cuando fue invitada a ser miembro - junto con Randy Brecker, Peter Erskine, Mike Manieri y Eddie Gomez- del famoso grupo Steps Ahead. Más tarde, en 1984, fruto de su matrimonio con Randy Brecker, vieron la luz su primer disco y su hija, ambos con el mismo nombre: 'Amanda'

En 1986 Eliane inició su carrera en solitario, con colaboraciones con grandes maestros: Toots Thielemans, Joe Henderson, James Taylor o Herbie Hancock, con quien graba el álbum 'Solos and Duets', que le valdría la nominación a los Grammys como Mejor Interpretación de Jazz y la aclamación de la crítica especializada como «uno de los mejores dúos de piano de la historia de la música». Además, Elias es considerada como una de las mejores intérpretes de los temas del genial compositor brasileño Antonio Carlos Jobim, sus estupendos discos 'Plays Jobim' y 'Sings Jobim', son testimonio de ello.

En el año 2001, Fernando Trueba la invita a participar en el disco y documental 'Calle 54', en el que su preciosa 'Samba Triste' le valió numerosas alabanzas de la crítica. Ese mismo año edita 'Impulsive' y consigue la nominación a los Grammys como Mejor Álbum de Jazz. Como declaró a este periódico antes de actuar en el teatro Isabel en 2004: «Calle 54 cambió mi vida».

Valor añadido

Hace diez años volvió a Blue Note para grabar 'Something for you', un imprescindible homenaje a Bill Evans, en el que el acompañamiento de su marido, el contrabajista Marc Johnson, es un valor añadido ya que formó parte del trío de Evans hasta la muerte del pianista. Su discografía ha seguido con destacados discos como 'Bossa Nova Stories', 'Swept Away' (a nombre de su marido) o 'Made in Brazil' que alcanzó rápidamente el primer puesto como álbum de jazz en Amazon, Itunes y Billboard, y que fue calificado como «sorprendente, sensual y exuberante». Tres calificativos extensibles a ella misma.

Eliane Elias regresa a Granada con su vigésimo sexto disco, dedicado al musical 'Man of La Mancha', que ha sido número 1 en la lista Billboard Jazz. Lo curioso es que es un álbum grabado en 1995 y que ha estado en la nevera hasta ahora mismo, cuando ya alguno de sus protagonistas ha fallecido. Fue preparado con dos tríos diferentes, uno con el bajista Eddie Gomez y el baterista Jack DeJohnette, y el otro con Marc Johnson (con el que viene a Granada) en el bajo y Satoshi Takeishi en la batería. Entre los cinco y con el percusionista de W.Rreport Manolo Badrena reinterpretaron instrumentalmente las canciones del legendario musical de Broadway. En el teatro Isabel la Católica actúa hoy domingo a las 21 horas.