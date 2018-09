El 'Boy' Duncan Reid se presenta en Granada

The Boys fue una fugaz banda del punk inglés (77-81) radicada en Londres cuya influencia fue notable, tanta que hace unos pocos años volvieron a escena por aclamación popular. Allí militaban el guitarrista Honest John Plain (que estuvo por Granada una temporada e hizo buenas migas con los músicos locales) y el bajista Duncan «Kid» Reid. Tras una vida merecedora de una película, Duncan Reid viene ahora por aquí (Lemon Rock, este miércoles 26, 22 horas) con su nueva banda: The Big Heads.

Surgidos en el mejor momento del punk rock inglés, The Boys fue, además, la banda favorita de músicos de talla de Joey Ramone, Joe Strummer, Paul Weller etc., compartiendo innumerables fechas con bandas como Sex Pistols, The Clash, Generation X. Tras su disolución Duncan se dedicó a la producción de musicales y cine con Andrew Lloyd Webber, y ejerció de ejecutivo económico del club de fútbol Nottingham Forest... Antes de que el gusanillo del pop le volviese a morder.

Desde su regreso a los escenarios con la banda mixta Big Heads ha puesto en marcha tres discos de estudio: 'Little Big Head', 'The Difficult Second Album' y su más reciente 'Bombs Away', en los que muestra toda su energía a través de divertidas melodías punk-pop.

Como anécdota en su azarosa vida resaltemos que es el único músico no mainstream (como Paul McCartney y Elton John, que también) que tiene las llaves oficiales de la capital de Uruguay, en agradecimiento de la ciudad de Montevideo por la canción del mismo nombre que le dedicó en su álbum de debut.