En directo por toda Granada para arrancar el fin de semana más musical Alfredo Aguilar Blues, rock sureño, sonido psicodélico, versiones, pop 'indie'... Todo, y todos, cupieron en una noche donde reinó la calidad y la cantidad R.I. Viernes, 21 septiembre 2018, 12:27

A tenor del ambiente que había en la calle, quedó claro que los jueves son los nuevos viernes, como los 40 son los nuevos 30. El que no se consuela es porque no quiere... Lo cierto y verdad es que anoche Granada comenzó uno de los fines de semana más musicales que se recuerdan en la historia reciente con pequeñas píldoras de sonidos diversos. A veces ante cuatro o cinco incondicionales, a veces con llenos hasta la bandera. Imposible llegar a todos, pasamos por algunos, muy diversos, que certifican el adagio de 'el Gallo', «hay gente pa tó».

The Other Side Sonora Saloon (20:00 horas)

Sonora Saloon (20.00 horas) The Other Side

Rock sureño del bueno a guitarra y voz

Comenzamos nuestro itinerario cuando aún quedaba un pedazo de sol. El Sonora es un lugar con olor a madera y cómodas sillas sobre las que se sienta la parroquia alrededor de los músicos. The Other Side son Adrián Rodríguez, el cantante, y Dewy, el guitarrista. Siguen el camino marcado por The White Buffalo –quienes, por cierto, harán gira europea en octubre–, con temas propios como 'Cool hands', y versiones de grupos tan en las antípodas del meloso rock sureño como Korriban.

Disco Bora Bora (21.00 horas) Mama Baker

Lleno hasta la bandera para oír a un clásico del 'Indie'

Con puntualidad granadina –media hora tarde para que lleguen todos, aunque la prueba de sonido la hicieron a su hora–, empiezan a rasgarse las guitarras de un grupo que suena a gloria, en una dimensión tan 'lunar' como el disco que hicieron hace 21 años y que acaba de reeditarse con bastante éxito, por cierto. «Al fondo hay sitio, pasad», dicen Gonzalo y Mariajo, mientras sube el calor humano. Tacho el de 'Los Cero' sigue tocando con la mirada fija en ninguna parte en especial, y gente de todas las edades 'peta' la tienda. Algunos de los músicos, coincidentes con Niños Mutantes, tienen todavía el 'jet lag' en el cuerpo después de una gira por Sudamérica. La gente pregunta dónde hay cerveza. «En el chino de al lado». Esto empieza a parecerse mucho a a una fiesta.

Lycka Store Cosmotrío & Javi Tejero

El encuentro de la cuerda con Quique González

Estamos en una tienda de regalos. Ya hay incluso nacimientos de Belén estilo matrioshka en los anaqueles, y estamos en manga corta. Y entre la gente que viene y va llevándose cosas 'cuquis' para casa, Lorena, Clara y Marta –dos violines y un chelo–, sujetan los Ipad en sus atriles –las partituras han muerto–, y se disponen a ofrecer un repertorio de versiones orquestales de música de los años 60 hasta hoy. Junto a ellas, Javi Tejero puntea al más puro estilo Lapido o Quique González canciones de su disco 'Tormentas y acordes': «Son las tres de la mañana y no sé dónde he aterrizado...». Pero no, no son ni las diez. Todavía queda noche.

Terra 2 (21.50 horas) Sound Bay

Un poco de todo templado con dos buenas voces

Sound Bay mezcla en su repertorio un poquito de todo: rock, pop, funk, psicodelia... Con referencias tan diversas como Foo Fighters o Pink Floyd. El cajón les presta un sonido más que interesante. Los caballeros han tenido que esperar a la dama –su cantante, Inma Lorenzo– porque esta venía de dar clases de música en Gabba Hey. Pero una vez que se pone delante del teclado, suena música de verdad.

Botánico (22.15 horas) Unsuspected

Pop electrónico y psicodelia con olor a cosas ricas

Tapas van y vienen, ensaladas vienen y van. Y mientras, Lucas y Eva manipulan miniteclados, samplers y ordenadores para ofrecer un festival al más puro estilo Broadcast. Sobre la mesa, los discos 'Listen time space' y 'I dropped the heart', comprables a cinco euros. Más por menos, imposible.

Lemon Rock (22.30 horas) Popi González

Chicos, hemos llegado a casa

Si se entra en el Lemon y al lado de la escalera está Popi González tocando 'With or without you' de U2, y se puede disfrutar con una tapa y una buena cerveza, uno empieza a tenerle un poquitititititito menos de envidia a los que han conseguido entradas para el doble pase madrileño de Bono y los suyos. Ysi luego el menú se adereza con el 'Maggie May' de Rod Stewart con la letra de M-Clan –ya quisiera Tarque tener la voz como la tiene Popi– y se remata con el 'Ticket to ride' de The Beatles, uno se siente en casa.

Playmobil Club (23.00 horas) Vita Insomne

El perejil de todas las salsas con un aliño de rechupete

El playmobil estaba lleno de 'clics' para oír a Vita Insomne, es decir, el perejil de todas las salsas musicales de un año para acá, omnipresentes y omnitocantes. Están por todos lados, y en todos lados dejan buen recuerdo. Hacen honor a su nombre. Al ritmo que van, seguro que duermen poco. Empieza Fernando en acústico, pero en el minuto dos, se enciende la luz y los riffs empiezan a sonar. Tocan sus más recientes singles: el último, 'Arde Roma', estrenado hace apenas una semana. «Sería estupendo viajar a través del tiempo», cantan. Vaya si lo sería.

Pub Liberia (23.45 horas) Gran Campeón

Pobre de mí

Gran Campeón son dos grandes campeones. Apenas llevan dos años tocando juntos, pero sus voces empastan de maravilla. El 'Poor me' suena en sus gargantas como debe, con el deje justo del lamento que abre la puerta a una larga noche.