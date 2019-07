Cristian McBride convierte Jazz en la Costa en una sesión de ritmos urbanos J.J.G. El grupo Situation del bajista Christian McBride significa exactamente eso: el regreso del jazz a la calle JUAN JESÚS GARCÍA Sábado, 20 julio 2019, 01:31

El jazz es un género musical que no tiene límites, es el que menos tiene de todas las músicas, y así ha sido siempre desde sus inicios porque se ha relacionado con todos los sonidos del planeta en promiscuas fusiones. Pero tanto entonces como ahora, aunque frecuente los grandes auditorios y respetables festivales, el jazz es calle, donde surgió, y no es ajeno a lo que allí sucede. El grupo Situation del bajista Christian McBride significa exactamente eso: el regreso del jazz a la calle.

El nombre de Situation hace referencia a un incidente vivido en el Festival de Monterrey, cuando los componentes de su banda no pudieron presentarse y echó mano de los que tenía cerca, entre ellos DJ Logic, añadiendo los ritmos sintéticos que no podía hacer el batería ausente y determinando el cambio de registro de la actuación. El concierto no sólo fue un éxito, sino el germen de este proyecto reforzado con más músicos y un segundo DJ.

En exclusiva para Jazz en la Costa, McBride Situation convirtió el parque El Majuelo en un oscuro club, actualizando algunos estándares como 'Night in Tunicia' o 'In a Sentimental mood' al pasarlos por una trituradora funk-Hop con ritmos de síntesis, muestras, scratches y secuenciadores. Para al final levantar al público y ponerlo a bailar por James Brown. Un concierto atípico de jazz, distinto pero coherente con la historia de esta música.

Jazz en la Costa está organizado por la Diputación provincial de Granada y el Ayuntamiento de Almuñécar