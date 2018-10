50 conciertos llenarán Granada de jazz en noviembre

Programa completo

Bill Evans. / J. J. G.

Viernes, 2: Melissa Aldana.

Sábado, 3: James Carter Organ Trio.

Domingo, 4: Eliane Elias.

Miércoles, 7: Soulbop (B. Evans & R. Brecker).

Jueves, 8: Joe Barbieri.

Viernes, 9: Stanley Clarke.

Viernes, 9: TotoSilva Trío.

Sábado, 10: Stacey Kent.

Sábado, 10: Arturo Cid Quartet.

ALEXIS VIERNES

Carretera de Atarfe, Santa Fe. 23.30 h. Entrada gratuita.

Sábado, 3 de noviembre: Jesús Mata Quartet.

Sábado, 24 de noviembre: Rosa Lazar Quartet.

Viernes, 30 de noviembre: Kiko Aguado Trío.

BOHEMIA JAZZ CAFÉ

Plaza de los Lobos, 11, Granada. Solo piano.

Jueves 1, 8, 15, 22 y 29 de noviembre. 22.00 h: José Ignacio Hernández.

Viernes 2, 9, 16, 23 y 30 noviembre. 22.00 h: Francisco López.

Sábados 3, 10, 17 y 24 de noviembre y 1 de diciembre. 22.00 h: Henry Vincent.

Domingos 4, 11, 18, y 25 Noviembre y 2 de diciembre. 20.00 h: Ignacio Olmedo.

BOOGACLUB

Calle Santa Bárbara, 3. Granada. 21.30 h. Entrada: 7 euros.

Miércoles, 14 de noviembre: Palenke.

Viernes, 16 de noviembre: Funkdacion Concierto Final 2018.

Casa de la Cultura de Almuñécar

Calle Puerta de Granada, Almuñécar, 21.00 h.

Viernes 23 de Noviembre: Ernesto Aurignac Quartet. Entrada: 12€ . A la venta en taquilla Casa de la Cultura.

DISCOS MARCAPASOS

Calle Duquesa, 6. 18001 Granada. Entrada gratuita.

Sábado, 10 de noviembre. 13.30 h: Red Passenger.

ESHAVIRA

Calle Postigo de la Cuna, 2. Granada. Entrada con consumición.

Jueves, 1, 8, 15 y 22 de noviembre: Jam Session flamenco/jazz.

Viernes, 16 de noviembre: Trío flamenco. Rubem Dantas.

DISCOTECA QUEEN

Calle Arabial. Granada. Entrada: 12 euros y 10 euros anticipada.

Viernes, 23 de noviembre. 22.30: Lito Blues Band – La Blues Band de Granada.

INDUSTRIAL COPERA

Calle Desmond Tutu, Parcela 13. La Zubia. Entrada anticipada: 12 euros. Taquilla: 15 euros.

Viernes, 30 de noviembre. 21.30 h: O'Funk'illo.

LA CHISTERA

Calle Plaza Baja. Monachil. 21.30h. Entrada: 5 euros.

Viernes, 2 de noviembre: Moriarty Flanigan Calmet Organ Trío.

Sábado, 3 de noviembre: One for my baby.

Viernes, 9 de noviembre: Jhon Ehlis Quintet.

LA TERTULIA

Calle Pintor López Mezquita, 3. Granada. Entrada: 6 euros con consumición.

Sábado, 24 de Noviembre. 21.30 h: Alessandro Antonuccio.

LEMONS ROCK & HOSTEL

Calle Montalbán, 6. Granada. 21.00 h. Entrada gratuita.

Martes, 30 de Octubre: José Luis Lopretti Trío.

Martes, 6 de noviembre: Carlos Ligero Harmonic Trío.

Martes, 20 de noviembre: Miguel Martins Trío.

MAGIC GRANADA

Plaza de Toros de Granada. Calle Dr. Oloriz, 25. Granada. 22.30 h.

Miércoles, 7 Noviembre: Andrés Jiménez Cuarteto.

Miércoles 14 Noviembre: Pocket Corner.

Miércoles 21 Noviembre: Moriarty, Flanigan & Calmet Organ Jazz Trío.

Miércoles 28 Noviembre: Navegantes.

MARÍA DE LA O RESTAURANTE

Ctra. de la Sierra, 13. Granada

Sábado, 24 de noviembre. 22.30 h: La Petit Suite Band.

PALACIO DE CONGRESOS

Paseo del Violón, Granada. Entrada: 21.60 euros.

Viernes, 23 de noviembre. 22.00h: My way, El Musical – La vida de Frank Sinatra.

TABERNA LA GLORIA TERRA BLUES

Calle Flores, 3, Santa Fe, Granada. 17.00 h. Entrada gratuita.

Domingo, 4 de noviembre: Fernando Beiztegui & Pobas.

Domingo, 11 de noviembre: Freddie´s Kiids.

Domingo, 25 de noviembre: Willie James & Felix Garrafa.

TABERNA J&J

Calle Buensuceso, 20. Granada. Entrada gratuita.

Viernes, 16 de noviembre. 21.30 h: Trío Jazz.

XXVI UNIVERSIJAZZ

Espacio V Centenario. Sala Máxima. Antigua Facultad de Medicina. Avda. de Madrid. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Jueves 8 de Noviembre. 20.00 h: Potato Head JazzBand.