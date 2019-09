Pablo López vuelve a Granada en talla grande Pablo López. / JUAN JESÚS GARCÍA El año pasado fue el definitivo para el malagueño Pablo López, ascendiendo ya con su tercer disco al cielo de los artistas para todos los públicos JUAN JESÚS GARCÍA Granada Jueves, 5 septiembre 2019, 11:35

El año pasado fue el definitivo para el malagueño Pablo López, ascendiendo ya con su tercer disco al cielo de los artistas para todos los públicos. Y ahora, mañaan viernes, pasará aquí también la prueba del algodón (¡de la plantación entera!) apostando a llenar el Palacio de Deportes, multiplicando por cinco el aforo de su actuación anterior, que ya triplicó la previa. Progresa más que adecuadamente sin duda.

'Camino, fuego y Libertad', un disco de aspiraciones conceptuales, es el objeto de este concierto del antiguo concursante de OT, edición que ganó Virginia Maestro que de vez en cuando también aparece por aquí también, por La Tertulia en el otro extremo de la popularidad. López ha sido, a la espera de conocer el recorrido a medio plazo de las egresadas promociones 'aitanas', el último de los concursantes en desarrollar una carrera con resultados sólidos y mayoristas, aunque fuera por la puerta de atrás: fue hecho astillas por el jurado 'killer' Risto Mejide, que tan sutil como es habitual en el personaje le espetó que «de pianista de hotel, has ascendido a pianista de crucero», entre otras apreciaciones igual de cariñosas; el publicista y jurado 'malafollá internacional' se desdijo públicamente posteriormente con bastante cintura: «jamás me he alegrado tanto de haberme equivocado», dijo. Paradójicamente el malagueño, al que conocimos en el grupo de pop ligero Niño Raro, (con el disco 'Treintaytres'), ha sido asesor, 'coach' que se dice ahora, del espacio televisivo La Voz, y de su buen oído hay que señalar que fue el único de los 'especialistas' que supo quién era, presentando sus sentidos respetos, al inmenso José María Guzmán tras cantar 'Solo pienso en ti' a sus espaldas.

Bajó la dirección musical del catalán Kim Fanlo llegó su primer disco 'Once historias y un piano', su primer éxito, y también este último, grabado en los estudios Abbey Road, sí el de los Beatles y Pink Floyd. A la par ha sido compositor y colaborador en discos de artistas como Jamie Cullum (con quien López ha actuado), Alejandro Sanz, Juanes, David Bisbal, Manuel Carrasco, Tiziano Ferro, Malú, Dani Martín, David Bustamante, Juanes o Antonio Orozco. El 15 de diciembre de 2017 presentaba su álbum 'Camino, fuego y libertad', el trabajo con que empezó a llenar escenarios grandes con su gira 'Santa Libertad'. Un disco que ha sido calificado por su titular como «el más íntimo y emocional de su carrera», y donde ha «revuelto todo, mi vida, mis historias, incluso, mi casa», según afirma su autor. Tan revuelto le ha quedado todo que hasta ha sido objetivo de la prensa cardíaca de la entrepierna por sus 'inspiradoras' (según Sabina) crisis románticas.

A diferencia de otros artistas similares de música 'ligera', Pablo López demuestra en directo una solvencia escénica más que notable, con maneras de cantautor, de contador de la cuitas amorosas mayormente, pero con arquitectura sonora mucho más ambiciosa (y formada) que el estándar mainstream, y recordando a ratos a un Elton John (sin lentejuelas ni plumas) o el efusivo Cullum, su piano y él forman un único ser vivo en el escenario.