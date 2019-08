La cantante de Blondie revela que fue violada a punta de cuchillo Debbie Harry narra este episodio de su vida en su autobiografía, que se publicará en octubre en Estados Unidos ÁLVARO SOTO Madrid Miércoles, 7 agosto 2019, 16:52

La cantante de Blondie, Debbie Harry, relata en su biografía que fue violada a punta de cuchillo en su apartamento de Nueva York y en presencia de Chris Stein, componente del grupo y su novio entonces. La vocalista de la banda, de 74 años, cuenta este episodio de su vida en 'Face it', el libro de memorias que se publicará el 1 de octubre en Estados Unidos y del que ha adelantado un extracto el periódico británico 'The Sun'.

En su relato, Harry recuerda que un ladrón les siguió a ella y a su compañero de grupo hasta el apartamento que compartían en Nueva York. Cuando estaban a punto de entrar, les amenazó con un cuchillo y una vez dentro de la casa, los ató y les pidió dinero. La cantante le respondió que no tenía nada en efectivo. «Entonces apiló las guitarras y la cámara de Chris y luego me desató las manos y me obligó a quitarme los pantalones. Me folló y después sólo me dijo: 'Ve a limpiarte'», narra la cantante. «No sentí mucho miedo, me dolieron más las guitarras robadas», afirma Harry.

En su biografía, la artista habla sobre momento dramático en su vida, cuando estuvo a punto de ser secuestrada por el asesino en serie Ted Bundy, que asesinó a 30 mujeres y que fue ejecutado en 1989. Debbie Harry explica que una noche del verano de 1972 no encontraba taxi y aceptó subir al coche de un desconocido. Pero pronto se dio cuenta de que era una situación peligrosa. «Cuando me monté, vi que las ventanillas estaban subidas, excepto por una pequeña rendija. También vi que no había tirador en la puerta, ni un botón para abrir la ventana, ni nada... El interior del coche estaba vacío. Se me pusieron los pelos de punta y logré abrir la puerta. Él hizo un giro rápido para retenerme, pero pude escapar», prosigue. «Después vi su cara en las noticias, era Ted Bundy».

El libro de Harry es un recorrido por su trayectoria vital y profesional. Así, detalla sus «aventuras sexuales» y el consumo de droga, sobre todo, su adicción a la heroína, a la que califica como «un gran consuelo» tras el fin de su relación con Stein, en 1989.

Blondie, que lideró la escena musical de Nueva York en los años 70, tocó la gloria con canciones como 'Heart of Glass', 'Call Me', 'Atomic' o 'Hanging on the Telephone'. Tras separarse en 1982, Debbie Harry continuó su carrera en solitario. La banda volvió a reunirse en 1997 y actualmente, están inmersos en una gira por Estados Unidos.