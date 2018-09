«Las canciones que entran muy rápido mueren pronto» Juan Alberto Martínez | Miembro de Niños Mutante Después de que Lori Meyers y Los Planetas encabezaran cartel en el Granada Sound, les toca el turno a estos ya ilustres veteranoss JUAN JESÚS GARCÍA GRANADA Viernes, 21 septiembre 2018, 02:23

Tras dos ediciones con Los Planetas y Lori Meyers encabezando la programación del GRSound, turno ahora para los internacionales Niños Mutantes, aún con el jet lag puesto tras hacerse una minigira por Centroamérica. Veinte años y diez (y pico) discos les contemplan, en una carrera ascendente en la que cada entrega supera a la anterior, y en directo, con su realidad aumentada por Alonso Díaz, han llegado a cotas envidiables si tener que dejarse el sueldo en humo o bombillas led, tan sólo defendiendo sus canciones con un compromiso y una convicción admirables. Estarán en el centro de la programación de hoy entre más de dos docenas de nombres.

-A la hora de escribir esto me andan por Venezuela y Panamá y... ¿están muy interesados en Hispanoamérica últimamente, ¿personal o profesionalmente?

-A todos los niveles. Estamos empezando a mover nuestra música por estos lares, es una aventura con sorpresas emocionantes al ver gente que conoce toda nuestra discografía en lugares tan lejanos que nunca habíamos visitado. Y personalmente es una experiencia apasionante.

-Cuenten, cuenten...

-Nos decían locos por ir a tocar a Caracas en estos momentos, y ha sido de las mejores cosas que hemos hecho nunca, por poder conocer de cerca una realidad política y social muy compleja y por haber recibido un cariño infinito que no nos esperábamos. Pasar de ahí a Panamá ha sido uno de los contrastes más espectaculares que hemos vivido por lo diferente de los países, pero también nos llevamos la sorpresa de una acogida inesperada en la cuna de origen del reggaetón, que no es precisamente lo nuestro... Y ahora andamos por Colombia, que es igualmente apasionante y que tiene también un público fantástico. Ahora nos preguntamos por qué no vinimos antes.

-En el GR Sound eran los únicos 'cabezas de cartel' granadinos que faltaban...

-Éramos los únicos que no habíamos repetido, tuvimos ya una aparición que además fue un lujo con colaboraciones de los Lori, de Antoñico Arias y de Alonso Napoleón Solo antes de mutantizarse.

Vamos a respetarnos...

-Han cumplido ya los veinte años juntos, con una sola pelea pública que se sepa.

-Peleas tenemos a diario, como todas las familias y todos los grupos, pero sólo una que nos hizo ver el vértigo de todo lo que íbamos a perder si nos separábamos. Estamos en pleno proceso de aprender a respetarnos en nuestras diferencias, y es un trabajo duro a veces, pero merece la pena porque tenemos la suerte de compartir algo más grande que nosotros y porque pase lo que pase tenemos ya lazos de sangre para siempre.

-Cuando abren el libro de fotos y oyen los primeros discos...¿De qué color se les ponen las mejillas?

-Depende del disco. Al primero le tenemos mucho cariño y nos sigue pareciendo uno de nuestros mejores discos, pese a la bisoñez y el amateurismo había canciones y actitud. Luego hay cosas que ahora no nos apetece escuchar por eso del color de las mejillas, pero hasta lo que menos nos gusta de lo que hicimos tiene su sentido y supone un paso de aprendizaje, que si llevamos en esto tanto tiempo es porque siempre hemos sido humildes y hemos querido aprender, y hasta las peores canciones sirven para avanzar y buscar caminos.

-«Toda mi energía está en la música, todo lo demás se destruye rápido» cantan...¿Ustedes ven el telediario?

- Los titulares de prensa y del telediario son la demostración más grande de que todo se destruye rápido. Hoy en día hasta la noticia más impactante se diluye en unos días. La música puede ser eterna cuando llega al corazón, hay canciones que no envejecen, aunque otras sean de combustión espontánea.

-¿Qué grupos de sus compañeros del viernes en el GrSound no se van a perder?

- Pues vamos a tener difícil ver a los que toquen más tarde, porque al día siguiente madrugaremos para tocar en Huesca. Ojalá los horarios nos permitan ver a los amigos de Rufus T. Firefly, que están en un momento increíble.