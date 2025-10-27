Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Uno de los alumnos del CEIP José Hurtado que protagoniza el videoclip de Annarce, 'Niño TDAH'. R. I.

Una canción para los que tienen TDAH: «A todos los que les dijeron que eran carne de fracaso escolar»

El rapero granadino Annarce publica 'Niño TDAH', un videoclip grabado en el CEIP José Hurtado en la que cuenta su propia experiencia

José E. Cabrero

José E. Cabrero

Granada

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:40

Comenta

Este 27 de octubre se celebra en España el Día del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, más conocido por sus siglas: TDAH. Este trastorno, que hace no tantos años era un completo desconocido, ahora es un habitual un las aulas de colegios e institutos. Pero no deber ser un bloqueo en el camino de nadie. Así lo asegura el rapero granadino Annarce, que se ha ido al CEIP José Hurtado a grabar su última canción: 'Niño TDAH'.

«Carne de ser un fracaso escolar. Su hijo es muy listo pero no hace ná», cuenta Annarce en el tema que está, una vez más, inspirado a su propia experiencia. «Esfuérzate más, lo escuchas, no puedes. Te dan la pastilla y apagan quien eres. Psiquiatras te dicen: eres lo que tienes. Un trastorno mental entre cuatro paredes». Sin embargo, Anarce vuelve a las aulas para compartir su experiencia con un alumno que está pasando por lo mismo que él: «Etiqueta de diferente en la frente. Imán para los bullys siendo adolescente. No es cosa de niños, que sepa la gente. Para el TDAH no hay cura, dura para siempre».

Para para él y para todos los que tienen TDAH, Annarce tiene un mensaje: «TDAH no es un problema, es un súper poder». Y un poder que a él le ha llevado de la últiima fila, donde se sentía «el peor», a la primera donde ahora él es el profesor. «Recuerda grandeza está en el corazo´n y no en un número, no indica tu valor».

La canción está disponible en su canal de Youtube.

