Camela en Loja y Guadix, los best sellers del verano Ya estuvieron en Motril también hace una semana y son los best sellers del verano en nuestra provincia

Camela, el dúo que reinó en los 90 con su tecno-rumba y sus historias de amores pasionales y sufridos desengaños ha vuelto tras tres años de silencio y ahora reducidos a dúo para conquistar nuestra provincia: pasarán el martes por Loja y jueves por Guadix.

Fueron los reyes de la cassette de carretera y mercadillo, aunque con reparos: «Sobre ese tema se ha hablado mucho. Es cierto que se han vendido mucho en los mercadilos, pero también estaban en los grandes almacenes. Lo que ocurría es que nuestro editor no los declaraba y constaba que nosotros solo vendíamos en mercadillos y gasolineras. Y aunque hubiera sido así ¿Qué hay de malo en vender en esos sitios? ¿Es diferente un kilo de tomates tomate de un mercadillo que uno del Hipercor?», decían sin falta de razón. Y a pesar de vender millones de ejemplares se les ninguneó por el perfil de su clientela habitual: «Nos hemos refugiado en los conciertos porque el público nos adora frente al silencio de los medios de comunicación. Igual que publican cosas que no son reales, dicen los gitanos de Camela o que yo soy una costurera, y no hay nada de eso, y si lo fuéramos pues muy bien, pero es que se inventan todo. No sé por qué con Camela ha pasado una cosa rara y todo el mundo ha querido taparnos. Luego la gente te quiere y llenan tus conciertos».

En este regreso acompañando al disco 'Me metí en tu corazón', Dionisio Martín y María de los Ángeles Muñoz han conseguido también algo a lo que estaban dispuestos ya hace muchos años, cuando preguntados por IDEAL si se verían actuando en un festival de rock (en su momento el pionero granadino Espárragorock) decían: «sí, claro que tocaríamos, pero no nos llaman, lo mismo que los premios, siempre se los dan a otros que venden mucho menos que nosotros. Vamos a ir al festival de Viña del Mar y no vamos al del al lado de casa». Así fueron los cabezas de cartel del Sonorama, rodeados de indies y 'millenials'.

Este mismo año han vuelto a ser 'número1' con el triple 'Rebobinando', hecho con desprejuiciados amigos como Juan Magán, Carlos Baute, Alaska, Taburete, Antonio Carmona, David Bisbal, Javiera Mena, Medina Azahara o Pitingo para celebrar su cuarto de siglo. Y haciendo gala de buen humor lo han presentado recordando el formato cassette en la portada.