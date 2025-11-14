Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El cantante puertorriqueño Bad Bunny

El cantante puertorriqueño Bad Bunny Efe

Bad Bunny, Ca7riel y Paco Amoroso se coronan en los Latin Grammy

La estrella del reguetón ganó cinco premios de doce nominaciones en una noche en la que Alejandro Sanz dio la gran sorpresa al llevarse el galardón a grabación del año

C. P. S.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:27

La superestrella puertorriqueña Bad Bunny disfrutó de una noche triunfal este jueves en los Latin Grammys, considerada como la mayor celebración de la música en ... español y portugués. La estrella del reguetón ganó un total de cinco premios respecto a las doce nominaciones con las que contaba, incluido el codiciado premio al mejor álbum, categoría en la que también compite en la 68.ª edición de los Premios Grammy en febrero. También se hizo con los premios en las categorías de Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana, Mejor Interpretación de Reggaetón, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Canción Urbana.

