Aurora Beltrán, en Granada: «Mis canciones son intemporales, como las buenas amistades» JUAN JESÚS GARCÍA GRANADA Miércoles, 26 junio 2019

Aurora Beltrán fue la cabeza visible de un grupo de largo recorrido como Tahúres Zurdos, pero antes, con poco más de 16 años ya lo había sido también de Belladona. Se trata de una de las voces más representativas de nuestro país, y por supuesto de una de las principales 'Damas del Rock'. La pamplonesa formó parte del elenco de la gira (inédita por aquí) 'Otra noche sin dormir' junto a Rosendo y Barricada, y mantiene su carrera en solitario con varios discos, el más recientemente 'Usiana'. La cantante navarra trae este viernes a Aliatar sus canciones, donde la emoción es protagonista, y más con su sobrecogedora voz, tan fuerte como conmovedora.

–Lo primero es lo primero ¿todo bien con el riñón nuevo?

–Hemos tenido algún percance pero ahora todo ok, gracias.

–Mi padre aprovechó las horas de diálisis para aprender inglés y alemán... ¿En qué ha invertido todo ese tiempo atada a la máquina?

–En intentar dormir, yo me hacía diálisis peritoneal en casa y me conectaba todos los días de noche, al principio 9 horas, luego 7 y media. Matrix...

–¿La vida siempre se abre paso?

–Absolutamente.

–Lo digo también porque la portada de su disco es lo que sugiere...

–La vida surge hasta en los entornos más hostiles.

–Pasar por un trance así ¿cambia mucho la óptica de las canciones?

–De la vida en general... E imagino que, por defecto, con las canciones pasará también.

–'Una noche de amor' fue todo un himno por aquí abajo... ¿Cómo se lleva con canciones que como esa acompañan toda una vida?

–Muy orgullosa, creo que he conseguido que mis canciones sean intemporales, como las buenas amistades.

–Fue con Belladona, luego llegaron Tahúres... ¿por qué se separaron?

–No me acuerdo... Es broma... No hubo mal rollo, era el momento.

–Ahora que vuelven todos, 091, Surfin Bichos... ¿Alguna vez se reunirán?

–¡Quién sabe!

–Usted, con Belladona y Tahúres fue una de las primeras mujeres en guerrear con una guitarra eléctrica colgada... ¿se siente 'madrina' de tantas mujeres que hoy se suben a los escenarios pisando fuerte?

–No exactamente, pero sí me siento orgullosa que este hecho propicie que otras mujeres adopten una parte activa en este mundo, se puede, sí se puede.

–Que sucede en este país que a partir de cierto punto... Aquí a un Bob Dylan le llamarían para 'La voz senior' o las giras 'Felices 80'...

– La ignorancia, el no apreciar lo que se tiene... El que todo sea ahora tan desechable, el no saber mirar con otros ojos que no tengan el signo del dólar.

–Desde un pueblo de apenas cuarenta habitantes donde vive ¿cómo nos contempla a los demás?

–La verdad es que no estoy subida en una atalaya contemplando el mundo sin mí. La opción de llevar viviendo 27 años en mi pueblo tan pequeño, tan cerca de la ciudad, la tomé porque en esa casa puedo tocar a la hora que necesite sin molestar a nadie y por el oxígeno, el aire y ambiente limpio en todos los aspectos, fue una buena decisión.