«Hay un atractivo nostálgico en el cantante de jazz»

Originaria de Rochester, Nueva York, la vocalista Robin McKelle emigró a Francia, donde dos grabaciones de material de swing para Big Band la convirtieron en una estrella. Desde que comenzara a actuar apenas iniciado el siglo, la artista ha sugerido comparaciones favorables con grandes originales estadounidenses desde Ella Fitzgerald o Nina Simone a Gladys Knight. Su catálogo de nutrientes incluye el jazz de los cuarenta, Motown y Stax de los años 60 o el Soul Flower. Toda esa experiencia se ha materializado en una voz que ha sido solicitada por nombres como Herbie Hancock, Wayne Shorter, Terence Blanchard, David Bowie, Gregory Porter o Bobby Mc Ferrin. Con elogios a ambos lados del 'charco', desde la Rolling Stone a Le Monde: «estamos ante un clásico del soul y el jazz en ciernes», dijeron de ella los brexitanos de The Independent.

–Leí que comenzó a cantar ya en escuela en una banda de jazz infantil. ¡En España esas cosas no pasan!

–De hecho, comencé a cantar con mi madre en la iglesia y luego continué en la escuela. Tuvimos la suerte de tener música de jazz en las escuelas desde una edad temprana.

–Y fue estudiante de jazz en Berklee ¡y luego se quedó con la plaza de profesora!

–Sí, estudié jazz en la Universidad de Miami (Florida) durante dos años, y luego me mudé a Berklee para terminar. Después de vivir en Los Ángeles y hacer una gira como vocalista de apoyo durante algunos años, me ofrecieron un puesto de docente en Berklee. Nunca había planeado enseñar, pero me ayudó mucho con mi técnica vocal y mis alumnos fueron muy inspiradores.

–En España los shows 'de talentos' hacen furor ¿qué piensa de ellos como aprendizaje de música?

–En los Estados Unidos también son populares. Creo que es genial tener la oportunidad de mostrar tu talento. Si yo fuera un joven cantante ahora, probablemente querría intentar una audición para uno. Por otro lado, creo que puede promover esa necesidad de éxito instantáneo. Tuve que trabajar muchos años para desarrollar mi carrera y mi oficio. El éxito de la noche a la mañana que ocurre con algunas de estas personas a veces puede obstaculizar la parte artística del viaje.

–¿Qué podemos hacer para que Ella Fitzgerald o Aretha Franklin sean una fuente de inspiración para una niña, en lugar de Adele o Shakira?

–(carcajada) Podemos hacer en casa que las escuchen, no hay otra forma. Los padres y abuelos pueden compartir esta música con ellos.

–Tres de los cinco artistas en el festival al que viene son cantantes, ¿el jazz vocal está reviviendo?

–Posiblemente, la causa puede ser que los vocalistas suelen atraer a un público más amplio.

–Ha sido corista para muchos artistas ¿vio 'A veinte pasos de la fama' (película sobre las estupendas cantantes escondidas en los coros de otros artistas)?

–Sí, y me encantó. Me reí y lloré a la vez, porque esta historia está muy cerca de mi corazón y de parte de mi vida. El viaje de estos cantantes es muy sorprendente.

–Uno de sus discos se llama 'Modern Antique', ¿es también una filosofía del jazz?

–Modern Antique fue mi segundo álbum. Mi último lanzamiento se titula 'Melodic Canvas'. Es un regreso a un sonido más jazzero, pero aún conservo algunos de los ritmos y melodías más soul.

–Cécile McLorin asegura sentirse como un gran cantante de jazz en Francia. A usted la adoran también en París. ¿Qué está pasando con el jazz en Francia?

–Los franceses respetan mucho a los cantantes de jazz, es cierto, y desde siempre. Creo que hay un atractivo nostálgico para el cantante de jazz con el que los franceses se conectan.

–'Melodic Canvas', su último disco tiene un sonido muy minimalista y acústico, ¿por qué?

–Cuando pensé en hacer este disco, descubrí que en realidad me atraía la idea de un sonido acústico. Usar una instrumentación que me permita usar más matices en mi voz. Pensé que la idea de usar apenas percusión daría la música y el ambiente terrenal y cálido.

–¡Cantando también en francés!

–Sí, un pequeño regalo para mis fanáticos franceses (y añade el signo de alegría con dos puntos y cierra paréntesis).

–Cuéntenos algo sobre su espectáculo en Granada, ¿cómo será?

–Estoy deseando cantar en Granada. El espectáculo será música de 'Melodic Canvas' pero con un sonido diferente. Tendré un baterista para que cambie el tono de la música. Haré algunas otras canciones 'de portada' con las que espero que el público esté familiarizado. Hago una melodía de Amy Winehouse en jazzy/drum/bass y una versión genial de una canción de Sade por ejemplo.