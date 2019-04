39 años de Zaidín Rock

Son ya 39 los años que el festival del Zaidín lleva celebrándose en el populoso barrio granadino (en realidad uno menos tras un histórico error de imprenta), y desde que TNT y Magic tocaron en su primer programa, los Festivales del Zaidín (en plural, son tres, y llegaron a seis) han pasado por todo tipo de avatares. Tras la crisis económica (y la política posterior) da la sensación de que hay ya unanimidad en su relevancia cuando está a punto de llegar a la cuarta edad.

Programa -Jueves 12: Tequila, Falauzza, Saradakarz, Nilsson -Viernes 13: Huecco, O'Funkillo, Antílopez, Funkdación y El Niño del Albaicín -Sábado 14: Celtas Cortos, Sínkope, José Antonio García, Número Primo y Pacientes Sin Clínica. -Recinto Festival Estadio Los Cármenes -Precio: Gratis

La trigésimo novena edición de esta muestra generalista se celebrará entre los días 12 y 14 de septiembre en el recinto que parece ya definitivo del lateral del Palacio de Deportes. Y siempre con carácter gratuito. «El festival del Zaidín es el decano y está a punto de convertirse en un 'señor mayor'», comentó jocoso el alcalde Granada en su presentación.

Cartel de este año.

Para el primer edil la música «es una seña de identidad de la actual Corporación, sea en la calle o los escenarios grandes y pequeños, de todos los estilos y dando prioridad a los protagonistas de la ciudad»; y usando la terminología municipal, el Zaidín, con el Granada Sound, forman parte de nuestro 'Otoño musical', «que hace que vengan aquí miles de personas», comentó Paco Cuenca.

Presentación del cartel de este año.

En el acto de presentación se unieron todos los representantes de las administraciones (de cuerpo presente o ausente) y patrocinadores que secundan esta actividad, junto con el presidente de la A.A.V.V. Antonio Ruiz, para una foto que confirma el apoyo institucional incluso con los recientes cambios de titulares: «La Junta se ha comprometido verbalmente», confirmo el presidente de la asociación vecinal, «porque el Zaidín no tiene nada que ver con partidos políticos» aseveró Ruiz, sin olvidar que: «el pasado consistorio intentó acabar con el festival, pero no lo consiguió. Nosotros seguiremos le pese a quien le pese», afirmó con rotundidad mitinera entre aplausos. Otras interesantísimas muestras, como Sueños de Invierno, no tuvieron tanta suerte.

La edición 2019 ofrece música para todos los gustos y las edades. «Es un festival abierto a todo el mundo, que mezcla juventud y veteranía, no es elitista ni exclusivo», subrayó Paco Burgos, su coordinador. Y ciertamente es así ya que los tres cabezas de cartel son Tequila, O'funkillo y Celtas Cortos; también en letra legible desde lejos están Huecco, Antílopez y Sinkope, reservándose la mitad del programa para marcas granadinas: José Antonio García, Fajalauzza, Sardaukarz, Nilsson, Funkdación, El niño del Albaicín, Pacientes Sin Clínica, y Número Primo (¡los primeros en estar programados, en justa compensación porque el año pasado los retrasos por la lluvia los dejaron sin tocar!). El presupuesto de este año ronda los 150.000€.