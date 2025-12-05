Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sandro Giacobbe, cantante italiano. R. C.

Adiós al cantautor y seductor italiano Sandro Giacobbe

Autor de éxitos como 'Señora mía' y 'El jardín prohibido', falleció a los 75 años debido a las complicaciones ligadas a un tumor

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:59

Comenta

Aquejado de un tumor desde hace 10 años, el cantante italiano Sandro Giacobbe, quien gozó de un gran éxito en los años 70 y 80 ... del siglo con sus baladas románticas, falleció este viernes a los 75 años de edad en su residencia de Cogorno, en la región norteña de Liguria. Intérprete de canciones como 'Señora mía', 'El jardín prohibido' o 'Los ojos de tu madre', con su media melena, ojos azules y buen porte supo explotar a la perfección su faceta de galán tanto en su Italia natal como en el extranjero, donde, según contaba en una de sus últimas entrevistas, siguió dando canciones incluso cuando su estrella ya se había apagando en su tierra a finales de los años 90. Desde que le fue descubierto un tumor en la próstata en 2015, su salud se deterioró, empezó a sufrir otras complicaciones y pasó sus últimos años en una silla de ruedas y sin poder ponerse de pie con autonomía.

