Los organizadores de CienMus, en el Parque de las Ciencias. J. A . M.

La música del sol, en el Parque de las Ciencias

Este sábado, el museo científico acoge la jornada CienMus, que incluye una veintena de charlas breves y divulgativas sobre la relación entre música y disciplinas científicas como la astronomía o las matemáticas

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:56

El próximo sábado, el Parque de las Ciencias acogerá la jornada de divulgación 'CienMus. La música de la ciencia, la ciencia de la música', una ... invitación a conectar dos universos del saber aparentemente lejanos, pero que, según podrá comprobarse a lo largo de la jornada, están mucho más cerca de lo que podríamos imaginar. El evento ha sido impulsado por la Fundación Cultura y Sociedad, el Real Conservatorio Superior Victoria Eugenia el Parque de las Ciencias. En el acto de presentación estuvieron presentes tanto el director ejecutivo de la Fundación, Santiago Chiva, como Alfonso Peres, director del Parque, y José Manuel González, coordinar de CienMus e integrante de la Asociación para el Estudio de la Guitarra en el Conservatorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

