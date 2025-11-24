La música del sol, en el Parque de las Ciencias

El próximo sábado, el Parque de las Ciencias acogerá la jornada de divulgación 'CienMus. La música de la ciencia, la ciencia de la música', una ... invitación a conectar dos universos del saber aparentemente lejanos, pero que, según podrá comprobarse a lo largo de la jornada, están mucho más cerca de lo que podríamos imaginar. El evento ha sido impulsado por la Fundación Cultura y Sociedad, el Real Conservatorio Superior Victoria Eugenia el Parque de las Ciencias. En el acto de presentación estuvieron presentes tanto el director ejecutivo de la Fundación, Santiago Chiva, como Alfonso Peres, director del Parque, y José Manuel González, coordinar de CienMus e integrante de la Asociación para el Estudio de la Guitarra en el Conservatorio.

El encuentro tiene múltiples alicientes, entre ellos, la posibilidad de «oír» la música del sol, es decir, la traslación musical de las vibraciones que emite nuestra estrella anfitriona. También se mostrará, por ejemplo, cómo crear música a partir del modelos matemáticos, y la relación entre esta y la ciencia de datos y la inteligencia artificial. 'CienMus' no va a ser, sin embargo, una jornada para estudiosos, sino fundamentalmente, una jornada para curiosos. Mediante breves explicaciones acompañadas de ejemplos musicales, demostraciones compositivas, escucha y participación activa, el público podrá experimentar y conocer los principios científicos que se esconden tras la música, así como comprobar por qué la música inspira a la ciencia.

El acceso

La jornada es de libre acceso, hasta completar el aforo de 120 personas de la Sala Faraday, y no se requiere inscripción previa. Tampoco será necesario permanecer durante toda la jornada, ya que cada asistente podrá elegir a qué convocatorias -todas ellas breves, de unos 15 minutos- quiere asistir. Las actividades comenzarán a las 11.00 horas, con la presentación, y comenzarán inmediatamente después, con la charla de Laura Farré (del Royal Birmingham Conservatoire), a propósito de las matemáticas musicales. A las 11.30 se iniciará el taller para niños 'Sonido, ondas y música' en la zona de Taller Newton, con una duración de una hora. En el espacio central, a la charla de Laura Farré seguirá, a las 11.45, la ponencia de María Elena Cuenca sobre 'Música e inteligencia artificial', antes de la primera pausa. A las 12.35 horas será el turno de Valentina Colonna, responsable del proyecto 'Voices of spanish poets', quien hablará sobre 'La música de la voz poética', y le seguirá Sara Armada, de Espacio Caja Sonora, quien disertará sobre el tema 'Oír sin escuchar: ¿cómo consumimos música en el siglo XXI?'. Las últimas ponencias antes de la hora de almorzar serán las de Fernando Gómez, profesor de la UGR e integrante de la Asociación de Jazz de Granada, quien hablará sobre 'Disonancias, jazz y emociones' y la física y pianista Almudena Martín Castro, quien ofrecerá una, seguro, interesante conferencia sobre 'La memoria de las manos'.

Tras la comida, a las 16.35, el compositor y profesor José López Montes ofrecerá la conferencia 'Juegos matemáticos par ala composición musical', y a las 16.50, Rafael Román Caballero, profesor de la universidad canadiense McMaster, hablará sobre 'Seres musicales: los beneficios de la música desde la psicología y la neurociencia'. A las 17.10, Julia Cepedello ofrecerá la charla 'El dilema del violinista'. Continuará el compositor Pedro Saavedra a las 17.30 con la ponencia 'El canto de las campanas', y a las 17.50, el thereminista Javier Díez ofrecerá, bajo el título 'La música del éter, el instrumento que se toca sin tocar', una demostración sobre este particular instrumento, que utiliza las ondas magnéticas para crear música. A las 18.10, para finalizar las intervenciones teóricas 'El rol científico en la música: ¿creador, juez o intruso?'.

El último tramo de la tarde incluirá, a las 19.00 horas, música electroacústica a cargo de Pedro Saavedra, y una curiosa interpretación dancística llamada 'Atardecer 5778K', a cargo del profesor Joaquín Sevilla, de la Universidad Pública de Navarra, y la bailarina Carmen Larraz.