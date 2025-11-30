Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mucha música para puentear a lo grande en Granada

Conciertos recomendados esta semana en Granada

Domingo, 30 de noviembre 2025, 09:55

Comenta

THE MOLOTOV'S: DÚO EXPLOSIVO

Con un éxito arrollador y entradas agotadas en todo el mundo, The Molotovs se han convertido en una de las ... bandas jóvenes más populares del Reino Unido. Sus himnos, agudos y contundentes, interpretados con una puesta en escena muy enérgica que lo da todo en el escenario y resuena entre un público ecléctico de entendidos. A pesar de ser aún adolescentes, han sido seleccionados por grupos como The Libertines, The Sex Pistols, Adam Ant y Blondie para compartir escenario, y han sido apoyados por Green Day tanto en el escenario como en la prensa. The Molotovs agitarán un día tan inusual para ir a conciertos como el lunes (Plantabaja 21h).

