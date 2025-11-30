Mucha música para puentear a lo grande en Granada

THE MOLOTOV'S: DÚO EXPLOSIVO

Con un éxito arrollador y entradas agotadas en todo el mundo, The Molotovs se han convertido en una de las ... bandas jóvenes más populares del Reino Unido. Sus himnos, agudos y contundentes, interpretados con una puesta en escena muy enérgica que lo da todo en el escenario y resuena entre un público ecléctico de entendidos. A pesar de ser aún adolescentes, han sido seleccionados por grupos como The Libertines, The Sex Pistols, Adam Ant y Blondie para compartir escenario, y han sido apoyados por Green Day tanto en el escenario como en la prensa. The Molotovs agitarán un día tan inusual para ir a conciertos como el lunes (Plantabaja 21h).

KIRSTI BLOW: UN DOMINGO EN VERMONT

Viajar es gratis, sí, y no tiene que ir muy lejos, si el miércoles van al Lemon (21H) podrán vivir también cualquiera de las muchas noches que escucharon muchos otros en los clubes de los Estados Unidos en los últimos años. Kirsti es una cantautora oriunda del norte del estado de Nueva York. Distinguida por su voz suave y su digitalización amable por el mástil de su guitarra. Las referencias son muchas, muchísimas, es la esencia de todas las cancionistas estadounidenses que en el mundo han sido; en su caso, además, se anima a hacer en su perfecto castellano algunas versiones de canciones populares de su país de adopción. 'Loose Ends' es el nombre del primer LP de esta artista.

ANNI B SWEET: CHARLANDO DE POESÍA.

Ana Fabiola López es Anni B. Sweet, malagueña de cuna y granadina a ratos. El agua de Granada cambió completamente su forma de entender la música, y así el pop y acústico casi folk de sus primeras canciones sufrió una metamorfosis de colorido con calidoscópicos resultados, también cantados ahora en el idioma de Cervantes. Con 'Universo por estrenar' Anni desplegó unas vistosas alas y vuela en espirales, y repitió en ese soberbio disco que hizo con Los Estanques ('Burbuja cómoda y elefante inesperado'). A la espera de su siguiente movimiento, se ha aliado en pequeño formato con Gold Lake, y con el Coro del Instituto de Fuente Vaqueros para la lorquiana 'Nana de Sevilla' en el proyecto 'Lorca, Flamenco y Rock'. Y de poesía hablará en el ciclo 'Revoluciones' de la Fundación Miguel Ríos junto a la poeta Rosa Berbel. En La Madraza el miércoles (19h).

LADY ORO: ONE WOMAN BAND

Bajo tan sugestivo nombre se esconde la cantante, guitarrista y tatuadora Aída Ortiz. Tras haber sido bendecida por los Fleshtones, que la invitaron a subir en un concierto ignorando que les podía dar la réplica (no había más que ver la cara de Keith Streng, cuando comprobó que la chica sonaba más potente que él mismo). Aída, tambien La Jaida, guardó su (acertada) marca Arisca para volver luego al frente de El Extraño Caso de Carmen Dorado y desatarse con Blaupunk. Ahora, su proyecto unipersonal llamado Lady Oro tiene el acompañamiento del guitarrista madrileño Papu Raccoon en el papel de Oro man. En el el Liberia el jueves (22h).

ERMANNO PANTA: MEDITERRANEAN SPICY JAZZ

Panta, compositor, cantante y multiinstrumentista, nació al norte de Sicilia y pasó por la Baleares y la costa levantina antes de aparecer por Granada. Panta y Banda Zeitun transforman los paisajes sonoros mediterráneos en un jazz inspirado. Sus giras y estudios musicales en todo el mundo son la fuente de inspiración para el repertorio ecléctico de 'Isla Musa', el primer álbum de la banda, Cantan en español, catalán, siciliano y árabe, ofreciendo un compromiso simbólico a favor de la diversidad. El trance, la alegría y el gusto moderno coexisten tanto en el álbum como en el directo de la banda. Su 'mediterranean spicy jazz' lo han paseado por una docena de países. Aquí ahora son: Ermanno (voz, flauta y saxofón tenor), Yazan Ibrahim con la guitarra; el contrabajo lo toca Alberto Barbán, y tras la batería se sienta Lucas Zegrí. En la J&J el jueves (22h).

LAME: EUROPUNK DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Una década después del auge internacional de la escena hardcore ibérica y su posterior declive, algunos miembros de las bandas Orden Mundial y Barcelona repartidos por Europa, se unieron para formar Lame. 'Lo que extrañas ya no existe', una declaración tan poderosa es el título de un álbum de la banda londinense, mallorquina y berlinesa que te destroza los oídos. La voz es un rasgo distintivo evidente de esta banda, así Sally (de Morreadoras) lanza docenas de palabras por segundo en un juego de significados simbólicos y dobles intenciones, sabias declaraciones se presentan en el momento preciso para despertar diferentes sentimientos. Dardos Punk. La interpretación e ve impulsada por riffs repetitivos, tan largos que suenan caóticos, con pequeñas variaciones constantes creando una peculiar atmósfera. Estarán en el Planta el jueves a las 20h junto a los catalanes Ayucaba. Sirve Poder Adolescente.

TOMMY MOORE: El HOMBRE DEL BAJO

Tommy Moore fue el baterista de los Silver Beatles, pero también 'nuestro' Tommy Moore es un bajista/cantante de procedencia irlandesa que es otro de los 'mundanos por Granada' que ha querido quedarse entre nosotros. Ha tocado con reconocidos artistas irlandeses como Declan O'Rourke, Cathy Davey, Booka Brass, Zaska y Mick Pyro, por nombrar algunos. Desde que se mudó a Granada, ha animado intensamente las escenas del blues, rock y jazz junto a Fernando Beiztegui, El oso Benalúa, Tony Molina y muchos más. Su banda, la TMB, es la culminación de una decena de años tocando y trabajando su propio repertorio de blues enérgico y lleno de alma. El jueves en el Lemon (21h) estrena su disco 'Hard Yards' junto a Sergio Novo, Juan Justicia y Cote Calmet.

ESCARABAJOS: VUELVEN A CASA POR…

No hay Navidad sin Beatles. Ni sin Escarabajos. Es un clásico prenavideño desde hace ya treinta y cinco temporadas, cuando Los Escarabajos llegaron por primera vez a la Facultad de Ciencias, (por cierto, siendo parte vital de la historia de la música en Granada ¿por qué ya no se hacen conciertos en su Aula Magna). Su gira andaluza de fin de año cantando a los Beatles en Granada llega puntualmente al Planta Baja en día 5 (21h). Y lo harán a lleno completo como es también tradicional, porque la beatlemanía no decae. Y Y esta vez por partida doble, puesto que el corazón de la banda sevillana, Enrique Sánchez, estudioso de la vida y milagros de aquellos 'fabulosos cuatro', presenta también en Granada su último libro, 'Por un penique de fresas', que descubre la conexiones andaluzas de los de Liverpool, y de otro dedicado a las visitas del cuarteto a España, de las que se cumplen actualmente seis décadas.

SR. PÁLIDO: CAYENDO SIEMPRE DE PIE

Tras la pandemia, el grupo Rock Pálido daba sus últimos conciertos presentando 'Fallo de sistema', su testamento. Acto seguido, su portavoz e imagen Juan de Dios Fernández Ortiz (Granada 1986), inició su despegue en solitario, gota a gota, canción a canción, bajo la denominación de Juande Pálido; eso sí, sin perder la denominación de origen ni la estética. No vive en Graceland sino en Otura y jamás se vestiría de árbol de Navidad en Las Vegas, pero nadie planta en un escenario granadino unas patillas y un tupé con tanto rock y tanto roll. 'Caer de pie' es su nueva colección de canciones que seguro sonarán el viernes en el Robert's Top de Almuñécar (22h)

SOBRINUS: FUNKROCK ERECTUS

Cuando aparecieron en el panorama madrileño, después de haber ganado una de las primeras ediciones de Imaginarock, fueron reseñados como el trío de rock capitalino por excelencia, pero tras 'Zaping', su segundo disco, todo se detuvo incomprensiblemente impidiendo al trío su acceso a mejores ligas. Tras una larga pausa, los de Móstoles regresaban discográficamente con una nueva versión digital '13 muecas compiladas' en 2017 y su rotundo guitarreo funk intacto. En homenaje directo a los brutales Primus, la banda del monstruo del bajo Les Claypool (banda que debiera ser obligatoria para todos los bajistas y/o aspirantes a serlo), los Sobrinus se caracterizan por un sonido muy duro, de patrones esquinados e imprevisibles cambios de trayectoria sonora: citan también a King Crimson y Zappa entre sus santos de guardar. El Covid frenó un cuarto disco que ahora se concretado en 'Renace' y la gira 'We are back motherfuckers', que pasará por el Lemon el viernes (21h).

GIGANTA: ROCK URBANO CON PEDIGRÍ

En el periodo de barbecho (¿o despedida?) de Borriqeros posterior a su disco en directo 'En carne Viva', Molina no ha podido estarse quieto. Primero animó el trío Gamberra (junto a Bea y María), y ahora registra el nombre de Giganta arracimando conocidas caras del rock urbano propio: Bola Kolera (Borriqueros) al bajo, Jan Pohl (La banda del Tío Gregorio, Lo que diga la Rubia) a la guitarra y Juan Rochina Billymonkeys) a la batería. Con semejantes mimbres está claro que el cesto sale duro, rápido y fornido, como lo que se escucha en 'Es lo que tiene', su primera entrega, con las manos de Bgeta en la botonera. De cuando lo 'urbano' era el apellido del rock más beligerante y no de otras 'maneras de vivir'. Están de estreno el viernes (22h) en la sala Víbora

MANE FERRET: CUBANÍA APLICADA

Mane Ferret es más que una cantante y compositora, es una poeta cubana afincada en Cataluña desde hace décadas. En sus conciertos muestra su evolución desde el bolero, pasando por el filin, hasta llegar al blues de reminiscencias caribeñas de textos cuidados y variedad de géneros cubanísimos: son montuno, bolero, bolero-son, guajira, danzón, samba-chá, canción trova, canción blues, tumbaos tradicionales, guajiras. Vuelve a Granada para una noche inolvidable presentando su álbum 'Carne de la noche', que ha contado con la colaboración de Amparo Sánchez, que estará esta noche con ella, y Muerdo. El viernes en la J&J (22h).

COUNTRY BOYS: DIOS LOS CRÍA Y ELLOS CABALGAN JUNTOS

Nacieron separados por más de 7000km. El uno, Willy James, en Nottinham, cosecha del 64, y el otro, Mario Ojeda, es un chacotero sentimental nacido en Resistencia (¡buen nombre!) al norte de Argentina en 1961, pero el amor a la música los hizo coincidir en Granada, como a tantos otros que aquí se quedan alentados por el nutritivo ambiente creativo de la ciudad. Ambos han visto mucho mundo antes de que, un día, se pusiera a hablar de country y descubrieran que eran hermanos de sangre campera. Y así nacieron como Country Boys, a mayor gloria de los grandes nombres de la música vaquera y alrededores. El sábado (22h) cabalgarán juntos en el Liberia.

FRESONES REBELDES: SEGUNDA EDICIÓN DE NUEVO

Una de las bandas más célebres del primer indie pop español volvió a la vida por petición popular en 2014, e intermitentemente han seguido hasta hoy. Formados con mimbres anteriores, allá por 1995 el mítico locutor Juan de Pablos recibió una maqueta desde Barcelona con una canción que sonaría insistentemente en su emisora: 'Al amancecer'. Todo un éxito alternativo, de los que solía impulsar la antigua Radio-3. A finales de 1997 publican su primer álbum, '¡Es que no hay manera!', con buenas ventas. Tras descubrir que se habían convertido en grupo de culto en México, visitaron el país azteca en diciembre de este mismo año y en marzo de 2015, con motivo del Vive Latino en el Foro Sol. Tras algún concierto más en España regresó el barbecho, y en 2022 regresarían con nuevo bajista: Quinito, hijo mayor de Felipe y Ana (cantante de La Monja Enana y ahora de Fresones), con el que graban 'Amor y tonterías', con cuatro canciones nuevas. En 2025 aparece 'Yo fui un Fresón Rebelde adolescente', un álbum tributo hispano-mexicano. Estarán en el Planta el sábado (20h) en la fiesta de Segunda Edición con Modelé Fatal y Yaveremos.

CARLOS VUDÚ: VOLANDO ALTO

Carlos Vudú (Carlos Muñoz, guitarrista con muchos tiros ya pegados) titula una banda murciana con una sólida trayectoria en la escena del rock en español. Desde sus inicios, han fusionado la esencia del rock de raíz americana con una sensibilidad lírica única. Con sus habituales Clan Jukebox presenta en directo su nuevo disco 'III', dentro del 'Vuela Alto Tour', una gira que muestra la nueva etapa de la banda: más potente, más contemporánea y más libre que nunca. 'III' es: «sobre todo, el reflejo de una etapa vital agitada: relaciones que se terminan, ciudades que se abandonan, raíces que se reencuentran», según sus valedores. Compuesto entre Málaga y Murcia, y gestado a lo largo de varios años, es un álbum que habla de lo que se pierde, lo que se transforma y lo que todavía arde con un sonido que bebe del rock alternativo, el 'stoner' melódico y la canción de autor más eléctrica. El sábado (22h) descargarán en el rockandrolla.

MFC CHICKEN: JUERGA EN EL GALLINERO

El nombre a este grupo les viene del sitio en el que se formaron, encima de un despacho londinense de pollos fritos, donde vivía el saxofonista canadiense Spencer Evoy, líder absoluto de esta formidable banda de rock and roll (vintage), que ellos definen como «la música que escuchaban Los Sonics cuando era jóvenes», en referencia a un material retro de cuando la voz de mando en los conciertos de rock and roll la llevaban siempre unos hiperactivos saxofonistas. La formación actual la componen Evoy con el tenor, Alberto Zioli en la guitarra, Ravi y Zig forman la sección de ritmo, ocasionalmente añaden organista y un baritonista. El domingo (20h) el Planta será el gallinero más divertido del planeta.