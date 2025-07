Música a la fresquita en Granada

Juan Jesús García Lunes, 7 de julio 2025, 08:30 Comenta Compartir

TRÍO ARJÉ: GERSHWIN PARA SIEMPRE

El clarinetista Juan Miguel Ortega López, el baritonista Víctor Manuel Martín y la pianista Paqui García Vázquez forman este peculiar trío de variadas inquietudes musicales, tan transversales como longitudinales. Su repertorio es una invitación a conocer y disfrutar diferentes estilos musicales que se han sucedido desde el siglo XVIII hasta la actualidad y que conforman la tradición musical de nuestra época, y siempre con un espíritu contextualizador muy didáctico. Así pueden sonar en sus conciertos desde Beethoven, la canción española, la música estadounidense, cinematográfica o afroamericana, hasta el tango de Piazzolla, el latin de Paquito D'Rivera o las composiciones de George Gershwin, a quien va dedicado este concierto precisamente. Será el martes (22h) en el Parque Virgilio Castilla de Armilla.

ALBERTO MARTÍN: EL HOMBRE DE LA TROMPETA

Granadino del mismo año en el que Wynton Marsalis sacó 'Think of One', Martín es un trompetista autodidacta que llegó al Jazz por amor a su instrumento tras iniciarse de niño en otros estilos (¡en una banda de Semana santa!). Curiosamente es uno de los primeros trompetistas de jazz 'made in aquí' (como el grandísimo Julián Sánchez), donde ese instrumento no ha sido muy frecuentado en este género. Teniendo a Eric Sánchez como maestro y Arturo Sandoval como ejemplo, ni que decir tiene que la música caliente es lo suyo. Por ahí van sus tiros, por el swing, con su trabajo con la Potato Head Jazz Band, con los que está ya desde hace más de diez años, mientras que ha dado rienda suelta a su vena cubana con los Cubop de Luis Poyatos y la Oolyakoo Big Band. Titula la jam de Oolyakoo el miércoles (22h).

LORENZO TONON OCTET: VERANO DEL 25

El pianista italiano Lorenzo Tonon y la cantante también de ese país Giuditta Franco están de gira por España presentando 'You Must Believe In Strings' un proyecto sonoro de amplia nómina ya que en su octeto reúne a un cuarteto de Jazz con otro clásico. Por un lado Tonon, Antonio del Caño, Fernando Caro y Giuditta Franco, y por el otro Ana Krenes, Lucía López, Desiré Martínez y Adriana Césaro, procedentes de la almeriense OCAL. En estos conciertos interpretan material propio, pero también hacen un homenaje al compositor parisino Michel Legrand, autor de muchísimas bandas sonoras (entre ellas 'Verano del 42' o 'Los paraguas de Cherburgo') por las que gano tres Óscar y cinco Grammys. El concierto será en la Plaza de las Culturas de Cajagranada el jueves (22h) y la entrada será con la aportación de un Kg de comida no perecedera con destino al banco de alimentos de Granada.

GLEEN HUGHES: DEEP PURPLE EN ALMUÑÉCAR

Gleen Hughes es uno de los músicos históricos que mejores facultades conserva, o mejora, puesto que segura que vocalmente está mucho mejor que en los años 70, como corroboran también los que le han escuchado recientemente. El bajista y cantante necesitaría varias páginas para glosar su trayectoria, así que resumiendo mucho baste decir que estuvo en Trapeze, Deep Purple Mark 3, Black Sabath… y que ha grabado con Gary Moore, Joe Lynn Turner y Cozy Powell… Formando con Joe Bonamassa, Jason Bonham y Derek Sherinian la banda Black Country Communion, amén de superar la veintena de discos propios. Mientras Deep Purple se ha convertido en una franquicia recauchutada, Hughes recupera el repertorio de aquella mítica formación para el concierto que dará el viernes en el Majuelo sexitano (con los simpáticos Kitty, Daisy & Lewis de aperitivo). Pero este Primer Festival de Blues de Almuñécar comenzará el jueves presentando a la banda del armonicista californianno Rick Estrin, The Nightcats, y al guitarrista y cantante de Luisiana Dk Harrel. Ambos días a las 21h.

MIKEL ERENTXUN: RECORDANDO A DUNCAN DHU

Era cuestión de tiempo. La separación del trío/dúo donostiarra en lo más alto de su popularidad, en 2001, tras 17 años juntos, 10 álbumes y cerca de dos millones de copias vendidas, no iba a arrinconar ese repertorio tan deseado por el público. En 2013 se reunieron para una gira pero no prosperó la continuidad: no hay más que escuchar las carreras de Mikel Erentxun y Diego Vasallo para darse cuenta de que hay escasos, por no decir nulos puntos de encuentro artísticos. Así que ahora mismo es el cantante mellado el que ha decidido hacer un homenaje a su segundo grupo (antes fueron los Aristogatos) saliendo a la carretera con DD40 o mejor dicho: 'lo mejor de Duncan Dhu'. Amenizarán la espera Otro Golpe, el 'supertrío' con el que se divierten Popi Gonzalez (Los Ángeles, Lapido...), Miguel Martin (Lori Meyers) y Jose A. Sánchez. Viernes a la muy fresquita del paraje del Lago de Atarfe (22h).

ANDREA MOTIS: LA -YA- MUJER PRODIGIO

Compañera de pupitre de Rosalía en la Escuela Superior de Música de Cataluña, su nombre ha sido recurrente al hablar del futuro del jazz español, y es que su precocidad y la velocidad con que esta chica ha ido quemando etapas han sido espectaculares. La hemos visto por aquí en los festivales de Granada y Almuñécar, e incluso llenó, ya sola, el Palacio de Congresos. Nacida en Barcelona en 1995, su encuentro con el músico Joan Chamorro en la académica Sant Andreu Jazz Band fue definitivo para la vida de ambos. Andrea tenía catorce años cuando el álbum 'Joan Chamorro presenta Andrea Motis' la mostró al mundo. Desde entonces ha grabado un buen puñado de discos -de estudio y en directo-, algunos acompañados de big bands y orquestas sinfónicas, ha recibido innumerables premios y recorrido los cinco continentes actuando. De su quinteto habitual ha elegido a sabroso guitarrista Josep Traver para su actuación en el FIMD, el viernes, en el Corral del Carbón (22:30h).

AMARAL: BIENVENIDOS A CASA

Amaral apareció por Granada en uno de los primeros festivales Espárrago Rock para actuar en el 'off' del 'off' del Festival. También lo harían en su última edición, pero ya como grupo de cabecera. En aquella primera ocasión la pizpireta cantante y multi instrumentista interpretó una canción de Lagartija Nick, y comenzó un enamoramiento de nuestra ciudad que ya aparecía citada en una canción de su disco de debut. Hablar de Amaral y Granada es hacerlo de un flechazo ya muy asentado. «Para nosotros al principio Granada era un territorio exótico y encantador de donde habían salido muchas bandas que nos fascinaban, gente que tiene una actitud ante el rock muy profunda. Una ciudad con mucho carácter. Luego fuimos haciendo amigos y empezamos a vivir la Granada nocturna y la de día, y nos enamoramos. Nos parece una ciudad fascinante». Aquí superaron su reválida en una actuación en la que colmaron la desaparecida sala Caverna del también demolido Complejo Neptuno, donde comprobaron que podían llenar lejos de casa. El amor a Granada del dúo le llevó a publicar en 2009 un disco digital con el nombre de la ciudad conteniendo canciones de 091, Lagartija Nick, Lori Meyers y Los Planetas. Desde entonces aquí tienen una casa donde siempre son muy bien recibidos. Estarán el sábado en la Plaza de toros (22h).

MUCHOPELO: ENVIDIA DE PELO

A don Simón, Freud, no el del vino, se le escapó en su relación de los traumas la envidia de pelo, que sufrimos en silencio los que tenemos las ideas sin cobertura. El malagueño Alejandro Granizo ha hecho de su exuberancia capilar un asunto artístico para mayor escarnio de los alopécicos involuntarios. Granizo es baterista en marcas como Ammin'Dose y Doctor No, y personaje multitarea en la escena musical de Boqueronia. Durante el encierro Covid comenzó a forjarse la personalidad de su alter ego, Muchopelo, lanzándose con su proyecto en solitario en el que no sólo compone y canta sus temas, si no que llega incluso a encargarse de toda la producción, además de tocar todos los instrumentos de las canciones. Ha registrado el término 'Potaje moderno' para definir lo suyo, resumido en el título 'La vida es demasiado corta para peinarse'. Cuánta razón tiene. El sábado estará en la Cochera de La Herradura (22h).

ALAIN PÉREZ: HURACÁN CUBANO

El solicitadísimo músico cubano Alain Pérez estará en Granada junto con su orquesta el sábado en la sala Víbora (22h). Superlativo músico, bajista, cantante, percusionista, productor, arreglista y colaborador de grandes artistas como Chucho Valdés, Celia Cruz o Paco de Lucía, ofrece una oportunidad única de escuchar a una amplia formación de ritmos caribeños y tradicionales de Cuba como el son o la timba, pero fusionados con latin-jazz, rumba o flamenco. Le conocimos como director musical del grupo de Issac Delgado y en el Team Cuba, allstars con miembros de los grandes portaviones de la armada musical cubana: Van Van, NG La Banda, Issac Delgado y Adalberto Álvarez. En España fue el eje de la banda de de Celia Cruz y rápidamente solicitado por nombres como Enrique Morente, Niño Josele, Caramelo de Cuba, Javier Colina, Diego El Cigala, Jerry González… y finalmente Paco de Lucía, que lo reclamó para su última banda. Un concierto imprescindible.

RIZZO& ROBERTILLO: AYUNTAFEST

Granada sigue aportando nuevas voces en el sector de las músicas urbanas. Es el caso de Robertillo y Rizzo, un dúo que ha ganado popularidad con sus colaboraciones y éxitos en la red. Sus canciones suelen mezclar los ritmos contagiosos prototípicos del ramo con letras emotivas, lo que les ha permitido tener una notable y creciente audiencia. Con termas como 'Deja Vu, donde hablan de volver a vivir momentos pasados; 'Te Fallé', una balada que explora temas de amor y pérdida o 'De Los Dos', donde destaca la química entre ambos artistas están multiplicado el interés por su música. Estarán junto a Flowtiago, Icy44, Robson JR y Yusojuice en el Ayuntafest de Beas de Granada el sábado (21h).

CALMO TRÍO: EL MUNDO EN PAÑUELO

Juntar la música de Italia con los clásicos del Brasil y Cuba a través de las armonías jazzísticas es lo que hace en directo el Calmo Trío, que reúne a tres músicos de largo recorrido en la escena local, tras llegar desde Nápoles el saxofonista Toto Fabris, desde La Habana el bajista Miguel Pérez, y encontrarse en Granada con el guitarrista Pedro Andrade. El domingo en la Lolaina (22h) los tres mundos se encontrarán durante una hora como en un pañuelo.

