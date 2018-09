Música Sur continúa con Dani de Morón y Agustín Diassera J.A.M. GRANADA Domingo, 23 septiembre 2018, 02:09

El Festival Música Sur, dirigido artísticamente por el pianista y Premio Nacional de Música Juan Carlos Garvayo, continúa hoy en su segundo día de actuaciones con el espectáculo del guitarrista Dani de Morón y el percusionista Agustín Diassera.

Diassera (Huelva, 1977), comenzó su formación de forma autodidacta, pudiendo así tocar con grupos locales desde temprana edad. Su inquietud musical lo llevó a investigar diferentes timbres y estilo musicales como percusionista, mientras de forma paralela realizó estudios de flauta travesera y armonía en el taller de músicos de Antonio Mesa. En 1999 comenzó la diplomatura de magisterio especialista en educación musical por la Universidad de Huelva (1999/2002) y justo poco después de su finalización recibe beca para el estudio de Tabla India en el Indians Institute of Art and Culture en Londres, siendo ese año el único alumno becado de origen no indio de ese curso (2002/2003). Durante su estancia de Londres realizó una serie de conciertos acompañando a su maestro Shiv Shankar.

A su vuelta a España en 2003 continúa su carrera como músico pudiendo trabajar desde entonces y hasta el día de hoy con diferentes productores y artistas de la talla de Joaquín Cortés, Manolo Sanlúcar, Falete, Arcángel, Miguel Poveda, Matt Bianco o Mauricio Sotelo, entre otros.

Por su parte, Dani de Morón nació en Sevilla el 6 de septiembre de 1981, aunque toda su vida ha residido en la localidad de Morón de la Frontera. En la actualidad ultima la edición de '21', su tercer disco en solitario, en el que su guitarra está exclusivamente al servicio del cante de diez de los intérpretes más importantes del cante flamenco del siglo 21: Poveda, Estrella Morente, Arcángel, Rocío Márquez, el Pele, Marina Heredia, Antonio Reyes, Jesús Méndez, Esperanza Fernández y Duquende.