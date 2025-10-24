El Museo Arqueológico de Granada celebra nuevas citas del ciclo 'Música para una visita' con el Cuarteto Malinconia y Daahoud Salim La piedra, el silencio y la memoria se funden con la música, en una experiencia única entre arte, arquitectura y tiempo propuesta por la Consejería de Cultura y Deporte en este programa

La Consejería de Cultura y Deporte pone en marcha el nuevo ciclo 'Música para una visita', que contará con las actuaciones este fin de semana del Cuarteto Malinconia, integrado por músicos de la OJA, y el pianista Daahoud Salim en el Museo Arqueológico y Etnológico de Granada. El programa invita al público a recorrer los espacios del museo a través de la música contemporánea, estableciendo un diálogo entre la creación artística, la arqueología y la memoria del territorio. Está organizado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, a través del Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y de la Música, en colaboración con la Dirección General de Museos y Conjuntos Culturales. Ambas actuaciones están previstas a las 12.00 horas.

En concreto, el programa del Museo Arqueológico y Etnológico de Granada propone un recorrido musical por la sensibilidad romántica y sus ecos en el tiempo, con obras de Edvard Grieg, Ludwig van Beethoven y Dmitri Shostakovich, a cargo del Cuarteto Malinconia el sábado, 25 de octubre. La selección del programa se ha diseñado para realzar la colección expuesta en el museo, con obras de Grieg que vibra entre los mármoles como exaltación vital; de Beethoven, que con su monumentalidad, dialoga con los sarcófagos y las columnas del patio; y Shostakovich, que convierte la ruina en conciencia.

El testigo lo tomará al día siguiente el pianista Daahoud Salim, que hará del patio principal del Museo el escenario para ofrecer un diálogo íntimo entre Federico Mompou y Maurice Ravel. El programa, estructurado en tres momentos —'Profundidad', 'Resonancia' y 'Superficie'—, propone «una exploración poética del sonido como forma de contemplación» La música habitará así la piedra y la luz, fundiendo en un mismo gesto la arquitectura, el tiempo y la emoción.

Esta iniciativa es una experiencia única en la que las artes visuales se encuentran con la música en vivo. El objetivo es ofrecer al público una experiencia única en la que las artes visuales se encuentran con la música en directo. El programa comenzaba el pasado fin de semana, celebrando conciertos de forma simultánea en espacios expositivos de titularidad pública de las ocho provincias andaluzas. Distintos grupos de cámara andaluces han invitado a los visitantes a los museos a recorrerlo amenizados con repertorios clásicos, contemporáneos y de jazz en diálogo con los espacios expositivos.

«Cada programa ha sido diseñado en consonancia con las salas y las colecciones que lo acogen, invitando al visitante a 'escuchar' el museo además de contemplarlo», ha señalado la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo. Con este fin, habrá disponibles en cada sala guías sobre los intérpretes, las obras y su contexto artístico.

