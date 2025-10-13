Los muros de Granada convertidos en obras de arte Pese al hostigamiento a los muralistas, la Chana y el Realejo son grandes galerías a cielo abierto gracias a artistas de colectivos como LJDA y Brevas Bravas

Hay movimientos artísticos y sociales que, por acción de los vándalos, quedan injustamente 'marcados'. Uno de ellos es el muralismo. Es decir, el maravilloso arte de convertir una pared gris y anodina en una obra de arte –siempre con el acuerdo tácito o expreso de la propiedad–. Pues bien, Granada ha sido hasta ahora un referente internacional de esta disciplina gracias a artistazos consolidados como el Niño de las Pinturas, MaríaDie, Badi Coloreando o Pablo Nake, y otros que están emergiendo con fuerza como las Brevas Bravas, creadoras de primer nivel que están aportando una perspectiva feminista más que interesante.

El Realejo y la Chana son verdaderos museos a cielo abierto. Pero desgraciadamente corren malos tiempos en Granada que, según los creadores, no solo se resiste a reconocerlos e integrarlos en el sistema cultural, sino que se sienten excluidos de ese empeño colectivo llamado Capital Cultural de Europa.

¿Qué está pasando? Pues básicamente que están pagando justos por pecadores. Que se está metiendo en el mismo saco al impresentable que pintarrajea sin rubor la muralla de la Alberzana, por ejemplo, que a los virgueros que convierten un muro sucio y amarillento en belleza. Una persecución que se acrecentó el pasado 9 de mayo, cuando el recinto de la Alhambra amaneció lleno de pintadas. Las alarmas se encendieron y los focos se pusieron en el estado deplorable del Albaicín y en espacios como el Arco de las Pesas o la Puerta de Fajalauza –la de Elvira también está hecha un asco–.

Los colectivos vecinales nunca han parado de protestar, y la consecuencia de todo ello ha asido la instalación de más cámaras en puntos como San Miguel Alto –también en el Centro–, el desarrollo de una normativa que facilita el borrado en el Albaicín y, en teoría, una mayor vigilancia policial. Y ahí, en ese 'totum revolutum', los muralistas tienen mucho que perder. Según los datos facilitados por el propio Ayuntamiento de Granada, el primer semestre de 2025 se saldó con treinta y tres personas identificadas, catorce denunciadas y seis detenidas. Las multas son realmente cuantiosas cuando se atenta contra el patrimonio histórico, especialmente cuando se trata de bienes de Interés Cultural.

«No nos sentimos arropados, estamos atravesando momentos difíciles y nos hemos tenido que expandir hacia la periferia», comenta la granadinaMaríaDie, un referente de esta disciplina –este mes se halla en México y próximamente se trasladará hasta la India–. «Nos sentimos arropados en los entornos rurales, que están apostando por una visión estudiada e innovadora», explica. En este sentido, iniciativas como la Ruta del Grafiti por el Marquesado están marcando un antes y un después.Hasta el punto de que se ha identificado un nicho de mercado turístico.

Pero antes de que la brocha se lleve por delante algunas de estas maravillas, caminar por el Realejo, La Chana, el carril bici de la Circunvalación o determinadas calles del centro como Tierra de Fuego o Mar de Plata sigue siendo un verdadero deleite. Y lo es gracias a la acción de entes como Los Jinetes del Apocalipsis (LJDA), una verdadera institución en Granada que comenzó su singladura en 1996. Últimamente se han visto obligados a emigrar hasta Düsseldorf (Alemania), con quienes están hermanados, pero su arraigo y su apuesta sigue siendo Granada, donde querrían celebrar el treinta aniversario de su fundación –sí, leen bien, tres décadas de actividad–.

Con mirada de mujer

También merecen un comentario a parte las Brevas Bravas, formado por mujeres y donde encontramos pintoras, bailarinas, cineastas, disc jockeis, fotógrafas, documentalistas, productoras musicales... La mayoría de Granada, pero están siempre abiertas. Realizan encuentros periódicos y les encanta Granada, con la que están plenamente comprometidas.

Apunten estos nombres, que son puro talento: Lucky, Ruby, Kron, Verónica Soto, Melania Van, MaríaDie, Raki, Luna, Angelo, Beijaflor, Kalina, Gash, Gras, Black Lotus, Ruda, Karina, Dalia, Alba y Candela.

También conviene detenerse en varios eventos que han marcado un antes y un después en los últimos años. Entre el 19 y el 21 de mayo de 2023 se celebró en la Chana el Meeting of Styles, el mayor acontecimiento mundial entorno al 'urban art'. Hubo de todo: rap, dj sets, batallas de break dance, exhibiciones de skate, mercadillo artesanal, juegos de equilibrios... Pero sobre todo hubo fue una gran quedada a la que asistieron sesenta artistas profesionales, entre muralistas y escritores, venidos de España y del extranjero.También una nutrida representación de talentazos locales.La Concejalía de Juventud estaba entonces en manos del PSOE.

Últimamente han pasado cosas importantes. El estudio Blackfemia, en la calle Arabial, está llevando a cabo un proyecto singular con amplia repercusión en la prensa. Dueños de bajos de su entorno, fundamentalmente de las calles Tierra de Fuego y Mar de Plata, están permitiendo que algunos de los prestigiosos artistas que acuden a Blackfemia plasmen creaciones cargadas de simbolismo y significado en las persianas de estos locales –la mayoría cocheras–. Hablamos del colombiano Pac Dunga, el francés Raphe, el ecuatoriano Fabs, pero también de los españoles Nels (Murcia), Tatu Rock (Madrid), Vero Soto (Jaén) o Jacobo Palos Wey (Huelva).

Estos nuevos lienzos metálicos son una vía de escape para los grafiteros ante otro tipo de limitaciones –tanto que algunos comerciantes les están contactando–. La Magdalena es un buen ejemplo de ello. También Pedro Antonio de Alarcón.

Tampoco paran de salir nuevos actores, como Sayvenga, que viene a enriquecer el panorama en Granada. «Mantenemos una escena viva; nos apoyamos los unos a los otros y queremos seguir aportando», asegura MaríaDie, ahora embarcada en el equipo de Mollie's Garden Tattoo. «La calidad del muralismo en Granada es bestial, una ciudad que fue cuna del arte urbano y que sigue siendo inspiradora para los que seguimos aquí y también para los que se han marchado», reflexiona.

