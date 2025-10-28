La Muestra de Teatro de Pinos Puente cumple 35 años La diputada Pilar Caracuel ha señalado que «el objetivo es fomentar las artes escénicas, con entusiasmo y responsabilidad, para mantener la línea de calidad y el compromiso con la cultura»

La diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, junto al alcalde de Pinos Puente, Enrique Medina, y la concejala de Cultura de la localidad, Rosabel Pérez, ha presentado la XXXV edición de la Muestra de Teatro «Ciudad de Pinos Puente», que se celebrará del 8 al 30 de noviembre en el Teatro Municipal Martín Recuerda. Este año, el evento contará con la participación de siete destacadas compañías teatrales que ofrecerán una variedad de representaciones durante los fines de semana del mes que viene.

Caracuel ha subrayado la importancia de seguir apoyando las artes escénicas en la provincia, indicando que «el objetivo es fomentar las artes escénicas, con entusiasmo y responsabilidad, para mantener la línea de calidad y el compromiso con la cultura que lleva distinguiendo la muestra de teatro en su ya dilatada y prestigiosa trayectoria, llenando el Teatro Martín Recuerda. Como diputada de Cultura y Educación, únicamente me queda agradecer a todas aquellas personas que hacen posible que proyectos de este tipo sigan adelante año tras año».

Por su parte, el alcalde de Pinos Puente, Enrique Medina, ha destacado que la 35ª Muestra de Teatro «supone una cita muy especial para el que se ha configurado un programa con importantes novedades, espectáculos de gran calidad y propuestas pensadas para todos los públicos», subrayando que «esta muestra nació hace más de tres décadas de la mano de la Escuela de Teatro de Pinos Puente y hoy sigue siendo uno de los pilares de nuestra vida cultural».

El primer edil ha añadido que «es una oportunidad para seguir trabajando en la oferta cultural de Pinos, que sigue creciendo y reforzándose». También ha invitado a todos los granadinos y granadinas a participar en esta «fiesta del teatro» y conocer todo «lo que Pinos Puente puede ofrecer en materia de cultura».

Este festival, que ya cuenta con más de tres décadas de historia, se ha consolidado como un referente cultural en el municipio, distinguiéndose tanto por la calidad de su programación como por su longevidad. La muestra se ha convertido en una seña de identidad de Pinos Puente, atrayendo a público de todas las edades y garantizando una oferta cultural diversa y accesible.

Programación

La edición de este año ofrecerá un abanico de propuestas teatrales para todos los gustos y edades. La apertura de la muestra tendrá lugar el sábado 8 de noviembre con cartelería de las 35 ediciones del evento, a las 18:00 horas, y, a las 19:00 horas, actuará la Compañía Clarooscuro, que presentará el «¿Dónde van los cuentos?», una propuesta diseñada para el público infantil.

El domingo 9 de noviembre, a las 20:00 horas, el escenario del Teatro Municipal Martín Recuerda acogerá la representación de «Far West», a cargo de la reconocida Compañía Yllana. Este espectáculo, es la primera incursión del grupo en el género western, con el que rinde homenaje a las míticas películas del oeste a través del humor y la emoción.

El jueves 13 de noviembre, a las 11:00 horas, será el turno de la Compañía Malaje Solo, que presentará ante alumnado de Secundaria «Tuyo Cid«, un homenaje al origen del oficio del teatro, concretamente a los juglares, ofreciendo una mirada muy desenfadada del primer texto escrito en castellano, «El Poema del Mío Cid».

El sábado 15 de noviembre, a las 20:00 horas, la Compañía Etcétera acercará a los más pequeños la historia de «Pedro y el lobo«, una entrañable obra que dará paso, el domingo 16, a las 18:00 horas, a «Colorín Colorado», de la mano de la Compañía MariPimienta, también dirigida al público infantil para reflexionar sobre los cuentos y hoy y los de toda la vida con un final diferente al tradicional.

El sábado 22 de noviembre, a las 20:00 horas, la Compañía Lola Martín llevará a escena la obra «Dos Gardenias», una invitación a pensar en dos tipos de nostalgias. La de los momentos vividos y la de los sueños que nunca llegaron a cumplirse. Con tono melancólico mezclado con humor, la pieza aborda con sensibilidad temas como la soledad, la enfermedad, el maltrato y el vacío social que, a veces, envuelve a la vejez.

Finalmente, el cierre de la muestra tendrá lugar los días sábado 29 y domingo 30 de noviembre, a las 20:00 horas, con la representación de «La Boda», una obra que será interpretada por los alumnos del Aula Municipal de Teatro de Pinos Puente. Las entradas a todas las funciones pueden adquirirse por internet o en la taquilla del teatro del municipio, de lunes a viernes, de 18:00 a 19:00 horas.

