Muere Gathorne-Hardy, autor de la obra en la que se basó «Al sur de Granada» Gathorne-Hardy, además, conoció a Brenan cuando él tenía 22 años y ese hecho permitió que dotara a la biografía de un trazo afectuoso

Jonathan Gathorne-Hardy, autor de la biografía del hispanista Gerald Brenan en la que se basó la película «Al sur de Granada», de Fernando Colomo, ha fallecido en su casa de Aldeburgh (Reino Unido) a los 86 años, según han informado sus familiares.

Hijo de Gathorne Gathorne-Hardy (Tercer Conde de Cranbrook, Reino Unido), Jonathan Gathorne-Hardy nació en Edimburgo en 1933 y estudió en la Universidad de Cambridge.

Autor de varias biografías, además de libros de Historia, varias novelas y de obras de literatura para niños, el británico fue sobre todo conocido en España por «Gerald Brenan. El castillo interior» (El Aleph, 2003), la biografía de Gerald Brenan que escribió gracias al rastreo de los diarios y la correspondencia que el hispanista británico mantuvo con numerosas personalidades de la cultura anglosajona.

Gathorne-Hardy, además, conoció a Brenan cuando él tenía 22 años y ese hecho permitió que dotara a la biografía de un trazo afectuoso.

«Al sur de Granada« relata la estancia de Brenan en Yegen, un pueblo blanco y remoto de las Alpujarras, y el guion de la película fue escrito por Gathorne-Hardy junto a Fernando Colomo.

Además de «Gerald Brenan. El castillo interior», el escritor británico fue el autor de «Alfred C.Kinsey. Sex the Measure of All Things» (1998), la biografía del zoólogo Alfred C.Kinsey, o «Half an Arch», su propia autobiografía galardonada con el Premio Ackerley de Autobiografías.