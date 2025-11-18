Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alvaro Domecq Romero, rejoneador Archivo

Muere a los 85 años el rejoneador y ganadero Álvaro Domecq Romero

Ha fallecido durante la madrugada de este martes, 18 de noviembre

C. P. S.

Martes, 18 de noviembre 2025, 09:11

Álvaro Domecq Romero, figura del rejoneo y ganadero de Torrestrella, ha muerto en la madrugada de este martes a los 85 años de edad. Nació ... en Jerez de la Frontera el 8 de abril de 1940, hijo del también rejoneador y ganadero Álvaro Domecq Díez.

