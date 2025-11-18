Muere a los 85 años el rejoneador y ganadero Álvaro Domecq Romero
Ha fallecido durante la madrugada de este martes, 18 de noviembre
C. P. S.
Martes, 18 de noviembre 2025, 09:11
Álvaro Domecq Romero, figura del rejoneo y ganadero de Torrestrella, ha muerto en la madrugada de este martes a los 85 años de edad. Nació ... en Jerez de la Frontera el 8 de abril de 1940, hijo del también rejoneador y ganadero Álvaro Domecq Díez.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión