Rafael de Paula, en una imagen de archivo. R. C.

Muere a los 85 años Rafael de Paula, el torero del duende

El diestro jerezano, uno de los nombres propios de la historia de la tauromaquia, estaba considerado como un torero de culto

J. A. G.

Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:05

Comenta

El torero jerezano Rafael de Paula, una de las figuras más carismáticas y polémicas del toreo contemporáneo, ha fallecido a los 85 años de edad ... por causas naturales, según han adelantado varios medios gaditanos. Nacido en el barrio de Santiago de Jerez de la Frontera, una de las cunas del flamenco, el 11 de febrero de 1940, sus cualidades le convirtieron en un torero de culto, que en 2002 mereció el reconocimiento del Ministerio de Cultura con la concesión de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, un galardón reservado a quienes han contribuido de forma excepcional a la cultura española.

