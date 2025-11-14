Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
La cantante Encarnita Polo. R. C.

La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de otro residente en un centro de mayores de Ávila

La artista, muy conocida por la emblemática 'Paco, Paco, Paco', ha fallecido este viernes a los 86 años. Su hija solicitó respeto y privacidad para la familia en estos momentos difíciles

Miguel G. Casallo

Viernes, 14 de noviembre 2025, 21:13

Comenta

La cantante y actriz española Encarnita Polo ha fallecido este viernes a los 86 años en Ávila, ciudad en la que residió durante sus últimos ... años junto a su hija, Raquel Waitzman Polo, «rodeada de cariño». Su hija ha explicado que afronta la pérdida «con un dolor inmenso» y ha recordado a Polo como «una mujer fuerte, divertida y con un carácter único». Para el público, añade, fue una artista inolvidable, una pionera del flamenco-pop cuya voz y personalidad marcaron a varias generaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a una mujer atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en el Zaidín
  2. 2 Un hombre sufre una muerte súbita en Padul y los sanitarios de Emergencias consiguen reanimarlo
  3. 3 Todos los municipios de Granada en alerta por lluvias muy fuertes: estas serán las horas críticas
  4. 4

    «Hemos escuchado unos golpetazos muy fuertes y luego un alarido desgarrador»
  5. 5 Muere una niña de tres años en el incendio de una vivienda en Las Gabias
  6. 6

    Investigan si un brasero originó el fuego en el que murió una niña en Las Gabias
  7. 7 Los granadinos que son los médicos mejor valorados de España: «Trabajo como si yo fuera también paciente»
  8. 8 Oleada de solidaridad en Las Gabias con la familia de la pequeña fallecida: «Lo han perdido todo, no vamos a quedarnos parados»
  9. 9

    «La gente quería ayudar, pero el fuego salía por la puerta y llegaba hasta el balcón»
  10. 10 Alerta por un joven que entra a comercios de un pueblo de Granada con billetes falsos de 50 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de otro residente en un centro de mayores de Ávila

La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de otro residente en un centro de mayores de Ávila