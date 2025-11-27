Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Mensaje de Luis García Montero en el encuentro por la Capitalidad. Javier Martín
Luis García Montero

«Tenemos motivos para un optimismo razonable»

El comisario Luis García Montero, que se encuentra en América, intervino a través de un vídeo en el acto de apoyo a la Capitalidad Cultural organizado por IDEAL

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:24

Comenta

Uno de los tres comisarios de la candidatura a Capital Cultural de Europa de Granada, el poeta Luis García Montero, no pudo asistir al acto ... organizado por IDEAL, ya que se encontraba fuera de España, en México, cumpliendo compromisos derivados de su condición de director del Instituto Cervantes. En una alocución en vídeo que se proyectó al comenzar el acto, aseguró que en la pretensión granadina «tenemos motivos para un optimismo razonable. Granada es la historia, un cruce de civilizaciones donde lo mejor de la tradición y la cultura islámica dialoga con la cristiana. Donde la cultura es protagonista porque llega hasta autores contemporáneos como Manuel de Falla y Federico García Lorca».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el menú que sirven en Faralá, el primer Estrella Michelin de Granada capital
  2. 2

    La nueva San Antón no tendrá terrazas
  3. 3 Dos detenidos por el homicidio de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril el año pasado
  4. 4 Varios familiares consiguen huir a tiempo tras declararse un incendio en su vivienda en Atarfe
  5. 5 El Ayuntamiento derriba la Huerta de la Mariana
  6. 6

    Libertad para la expareja de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril
  7. 7 Envían a la UCI a un hombre tras ser agredido en una fiesta en Motril
  8. 8 El pueblo de Granada que llegó a tener 34 refugios de pastores y labradores para protegerse de la lluvia
  9. 9

    El homicida de la mujer de Motril quería echarla de la finca que le tenía alquilada
  10. 10

    Tradición, emoción y cultura en la cocina de Faralá

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Tenemos motivos para un optimismo razonable»

«Tenemos motivos para un optimismo razonable»