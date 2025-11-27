Uno de los tres comisarios de la candidatura a Capital Cultural de Europa de Granada, el poeta Luis García Montero, no pudo asistir al acto ... organizado por IDEAL, ya que se encontraba fuera de España, en México, cumpliendo compromisos derivados de su condición de director del Instituto Cervantes. En una alocución en vídeo que se proyectó al comenzar el acto, aseguró que en la pretensión granadina «tenemos motivos para un optimismo razonable. Granada es la historia, un cruce de civilizaciones donde lo mejor de la tradición y la cultura islámica dialoga con la cristiana. Donde la cultura es protagonista porque llega hasta autores contemporáneos como Manuel de Falla y Federico García Lorca».

El poeta añadió que la provincia «también es presente, porque tenemos una Universidad que es fuerza y vida pura. Ahora cumple 500 años, pero la vida universitaria tiene que ver con la piel de nuestro presente y con esa fuerza que se está demostrando en el proceso de desarrollo de la candidatura, porque el protagonismo lo está teniendo la provincia y sus sectores económicos y culturales». A pesar de reconocer los motivos para el optimismo, animó a no caer en la autocomplacencia, y a reivindicar Granada como cruce de caminos con futuro. «En nuestra tierra dialoga la nieve con el mar, la vega y el campo con la cultura urbana. Defendámoslo».

García Montero recordó un poema propio publicado en 'El jardín extranjero', volumen que vio la luz en 1982, donde bajo el piano de Federico y recordando a Falla, caminaba por la ciudad y veía el horizonte de la historia de Granada, mezclado con las grúas que edificaban el futuro. «Es lo que quiero recordar: un pasado que nos ayuda a imaginar el futuro, y que nos convierte en una magnífica capital cultural».

A continuación leyó el final del poema, que dice así: «Amanece / moradamente un día / que las calles comparten con la lluvia. / La soledad respira más allá / de las grúas / y mi cuerpo se extiende / por una luz en celo que adivina / los labios de la sierra / la ropa por las torres de Granada. / La madrugada deja / rastros de oscuridad entre las manos / Oigo / una voz que clarea. Lentamente / los tejados sonríen cada vez más extensos, / y así/ como una ola / entre la nube abierta de todos los suburbios, / esta ciudad se rompe sobre las alamedas, / bajo los picos últimos / donde la nieve aguarda / que suba el mar, que nazca la marea».