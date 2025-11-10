Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juanma Moreno, junto al director de IDEAL, Quico Chirino y a la bailaora Patricia Guerrero. Pepe Marín

Moreno: «Una cosa es que tengas formas amables y otra que no tengas determinación»

El presidente de la Junta, en un acto presentado por el director de IDEAL, ha destacado que en su primera campaña trataron de demostrar a la gente que eran la opción más fiable

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:27

Comenta

Nosotros tratábamos de explicar a la gente que éramos la opción más cercana, la más fiable». Así lo ha afirmado el presidente de la Junta ... de Andalucía, Juanma Moreno, en referencia a su primera campaña para lograr ponerse al frente del gobierno andaluz. Lo ha dicho en la presentación de su libro, 'Manual de convivencia', en Granada. El presidente ha charlado con la directora del Ballet Flamenco de Andalucía, la granadina Patricia Guerrero, conducidos por el director de IDEAL, Quico Chirino, que ha iniciado el acto lanzando una pregunta a ambos: ¿Se parece una bailaora de flamenco a una presidente de la Junta? Las respuestas de ambos han demostrado que sí, en muchos aspectos.

