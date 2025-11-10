Moreno: «Una cosa es que tengas formas amables y otra que no tengas determinación»

Nosotros tratábamos de explicar a la gente que éramos la opción más cercana, la más fiable». Así lo ha afirmado el presidente de la Junta ... de Andalucía, Juanma Moreno, en referencia a su primera campaña para lograr ponerse al frente del gobierno andaluz. Lo ha dicho en la presentación de su libro, 'Manual de convivencia', en Granada. El presidente ha charlado con la directora del Ballet Flamenco de Andalucía, la granadina Patricia Guerrero, conducidos por el director de IDEAL, Quico Chirino, que ha iniciado el acto lanzando una pregunta a ambos: ¿Se parece una bailaora de flamenco a una presidente de la Junta? Las respuestas de ambos han demostrado que sí, en muchos aspectos.

Chirino ha hecho un recorrido junto a Moreno y Guerrero por algunos de los temas que se abordan en el libro del presidente. La conversación de su padre, cuando no sabía si cambiar su camino y pasar de su carrera política en Madrid a Andalucía; los compañeros de partido que no confiaban en que pudiera ganar las elecciones de 2018; el camino hacia esos comicios, rodeado de críticas por su forma amable de hacer política; los días de la pandemia; o el andalucismo han sido algunos de los asuntos que se han puesto sobre la mesa.

El presidente de la Junta ha recordado sus inicios en la política andaluza, cuando muchos lo calificaron de «blando» y se ha mostrado convencido de que el tiempo demostró que ser auténtico se valora. «Una cosa es que tengas formas amables y otra que no tengas firmeza y determinación. Tomo decisiones complicadas todos los días», ha dejado claro, al tiempo que ha afirmado que defiende la política sin gritos. «Si no sabemos convivir entre nosotros, vamos a generar odio y eso impedirá que logremos metas altas», ha aseverado.

Moreno ha defendido el andalucismo y ha afirmado que es un sentimiento de pertenencia y una defensa de los intereses de Andalucía. «Creo profundamente en el potencial de Andalucía», ha indicado Moreno, «especialmente en esta etapa donde ahora mismo el Gobierno de Sánchez se mantiene por privilegios y concesiones». El presidente ha dicho que cuando unos ganan otros pierden y que quiere que Andalucía esté en el lugar de los ganadores. «Me da igual que sea Sánchez o Feijóo, Andalucía primero», ha sentenciado.