Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Instalación permanente de las pinturas de Annibale Carracci en el Museo del Prado. Fernando Villar / EFE
Arte

Los milagros de la Capilla Herrera

El Prado recrea la bóveda de la iglesia romana de Santiago de los Españoles con los frescos rescatados de Annibale Carracci, el gran maestro barroco

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:59

Comenta

Juan Enríquez Herrera, próspero banquero palentino afincado en Roma, encargó en 1602 al pintor barroco Annibale Carracci (1560-1609) la decoración de una capilla de ... la iglesia de Santiago de los Españoles, en la plaza Navona. Quería el acaudalado financiero agradecer a San Antonio de Alcalá, canonizado en 1588, la milagrosa curación de su hijo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  2. 2

    Un laboratorio de droga fue el origen de la explosión que destrozó un edificio en Atarfe
  3. 3 Investigan si el niño fallecido en Huétor Tájar sufría acoso escolar
  4. 4 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  5. 5 El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»
  6. 6 «Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»
  7. 7 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  8. 8

    «Nadie se lo podía creer, son niños buenos que nunca se meten en peleas»
  9. 9 El menor acuchillado en una clase y su agresor eran «amigos sin antecedentes de mala conducta»
  10. 10 El sorteo de la Bonoloto deja casi dos millones de euros en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los milagros de la Capilla Herrera

Los milagros de la Capilla Herrera