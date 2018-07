Mike Stern & Randy Brecker Band: The Miles Hendrix Experience Mike Stern 'estruja' su guitarra ante la mirada del bajista Tom Kennedy. / J. J. G. El personal de El Majuelo se quedó echando chispas por los dedos con las auténticas epifanías guitarreras del bostoniano JUAN JESÚS GARCÍA GRANADA Viernes, 20 julio 2018, 17:17

Tras el sensibilísimo comienzo que ha tenido el festival sexitano este año, el guitarrista bostoniano Mike Stern vivo a poner las cosas en su sito, por la parte opuesta, la del jazz eléctrico (y electrizante) y de fusión, por no decir R&Blues o directamente el rock, para qué engañarnos. Sobre él y su técnica ya citamos en su momento las palabras del añorado sabio radiofonista Juan Claudio Cifuentes, cuando afirmó que su manera de tocar «producía levitaciones».

Auténticas epifanías guitarreras que nos pueden dar una idea de lo que hubiese pasado si aquel telegrama (que está en el Hard Rock de Praga) en el que el manager de Jimi Hendrix citaba a Miles Davis (y a Paul McCartney) para una grabación que nunca llegó a celebrarse hubiese surtido efecto. Stern estuvo con el Miles más voltaico, ahora lo hace con Randy Brecker, y no conoció a Hendrix, aunque le adora... y versiona: con él llegó al entusiasta final de un concierto en El Majuelo que dejó al personal soltando chispas por los dedos.

A sus 65 años el bostoniano debe usar la misma crema antiedad que Mick Jagger porque parece otro 'viejoven' en plenísima forma, y completamente recuperado de su grave accidente que le partió brazos y mano hace un par de años. Musicalmente tampoco aparenta esa edad, siempre que entendamos al rock como sinónimo de juventud. Aunque lo que más le debe afectar es el buen humor y la afabilidad, que dicen que la sonrisa es siempre la mejor medicina para la oxidación, y él no deja de practicar desde el escenario.

Pocos guitarristas hay que se manejen tan bien en la escena del rock y el jazz sin perder las esencias como él, utilizando tanto desarrollos armónicos plenamente jazzísticos, fraseos swingueantes y esa guitarra abierta que tanto le gusta a los guitarristas contemporáneos de jazz junto con riffs roqueros y momentos casi de hard rock e incluso metal. Impactantes recursos que fueron los que levantaron más al público, y como era previsible ahuyentaron a los integristas. Y también levantaron discursiones sobre su deslumbrante técnica entre los muchos músicos que asistieron, que por el precio de un maestro se llevaron una masterclass comprimida de cuatro eméritos.

Trompeta colorida

Junto a Stern y su incandescente Yamaha 'Pacifica' (Telecaster réplica) estuvo Randy Brecker, veteranísimo de mil guerras (y otros tantos discos) que a sus 72 años corría raudo sin parar de doblar los fraseos de su socio con la misma agilidad de un chaval, haciendo sonar su trompeta con tanto colorido que por momentos parecía un teclista.

Qué decir de un Dennis Chambers, tranquilo al fondo, exhibiendo las enormes facultades polirrítmicas que le han convertido en una celebridad, y sin despeinarse. Por su parte el bajista Tom Kennedy resultó discreto a la vista como manda la tradición de su oficio, pero no al oído, y a la hora de solear agotó las posibilidades de su instrumento con sendas intervenciones superlativas.

Con blues llegaron ('Out of the blue'), saliendo en tromba y con más notas (y más veloces) que Los Planetas darán en cinco reencarnaciones, y con blues (el cover hendrixiano 'Red House') se fueron. Entre medias hubo auténticos pulsos halterofílicos, como la musculada 'Chromazone', que fue un altisonante tobogán enloquecido, y por el contrario una larguísima 'What Might Have Been' en la que hasta el silencio molestaba. Anoche, con el sublime Fred Hersch haciendo arte del trío, todavía quedaban punteos enredados entre las palmeras del parque.