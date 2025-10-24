Miguel Poveda se suma a los apoyos de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031 La Casa Cultural Federico en Granada, espacio impulsado por el artista, se convierte en escenario de una adhesión cargada de simbolismo que refuerza el vínculo entre Lorca, Granada y la creación contemporánea

Viernes, 24 de octubre 2025

La Casa Cultural Federico en Granada, impulsado por el artista Miguel Poveda ha sido el escenario elegido para la firma de adhesión del artista a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031. Se trata de un espacio cultural creado y gestionado por el propio Poveda en la vivienda donde Federico García Lorca pasó su juventud, situada en la céntrica Acera del Darro de Granada.

Durante la firma, la alcaldesa de Granada , Marifrán Carazo, ha expresado su agradecimiento al artista por su implicación en el proyecto común que representa Granada 2031. «Miguel Poveda es una de las voces más admiradas de nuestro tiempo, y también un creador profundamente vinculado a Granada y al espíritu de Federico. Su adhesión tiene un valor inmenso porque representa la unión entre la memoria, el arte y el futuro. Desde la música y desde la emoción, Miguel contribuye a proyectar al mundo una Granada viva, abierta y luminosa», ha afirmado Marifrán Carazo.

La Alcaldesa ha añadido que «Granada avanza con paso firme hacia la Capital Europea de la Cultura 2031 gracias al talento y la implicación de artistas como Miguel Poveda. Cada adhesión de apoyo nos acerca a ese sueño compartido que late con la fuerza de nuestra cultura y de nuestra gente».

Por su parte, Miguel Poveda ha expresado su gratitud y su profunda conexión con la ciudad: «Granada me ha regalado inspiración, arte y vida. Firmar esta adhesión aquí, en la casa donde Federico vivió y soñó, es un acto muy emotivo para mí. Esta ciudad es mi casa y quiero seguir aportando, desde la música y la cultura, para que Granada brille como se merece en Europa y en el mundo».

La firma se celebra coincidiendo con la I Semana Cultural de la Casa Federico, un ambicioso programa impulsado por el propio Poveda que reivindica la figura más íntima y humana de García Lorca a través de conferencias, recitales, rutas y encuentros bajo el título Las Tardes del Rinconcillo. Este ciclo reúne a escritores, artistas e investigadores como Álvaro Salvador, Pepa Merlo, Antonina Rodrigo o José Javier García Montero, y culminará con el espectáculo Juego y teoría del duende, con la participación de Juan Fernández, Marina Heredia y José Quevedo «Bolita».

Con esta adhesión, Granada suma una nueva voz de prestigio internacional a su candidatura hacia la Capital Europea de la Cultura 2031, reafirmando su condición de ciudad de arte, de duende y de palabra viva. Un lugar donde, como dijo Lorca, «la cultura no es un lujo, sino una necesidad que hace al hombre más libre y más humano».