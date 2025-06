De un menú en la terraza más exclusiva de Granada al concierto de Tom Jones

IDEAL Martes, 24 de junio 2025, 13:40 Compartir

Ubicada en la emblemática Gran Vía de Colón 14, la azotea más codiciada de la capital nazarí no es solo un mirador, sino un refugio culinario que invita a perderse en sus sabores. El bar Miralba, situado en uno de los edificios más representativos desde 1905, acoge a los amantes de la buena mesa y la coctelería de autor en un ambiente exclusivo. Desde su impresionante terraza, se pueden contemplar las majestuosas vistas de la Alhambra y la Catedral, creando el telón de fondo perfecto para una experiencia inolvidable.

El Palacio Gran Vía, Royal Hideaway Hotel, combina los más altos estándares de lujo con la rica tradición culinaria andaluza. Cada rincón del hotel rinde homenaje a la dieta mediterránea, ofreciendo una oferta gastronómica que celebra tanto la alta cocina como el saber hacer autóctono. Este viaje a través del paladar no solo busca resaltar el sabor genuino de la región, sino que también incorpora toques internacionales, todo ello sin perder la esencia local.

Este verano, Oferplan Granada de IDEAL presenta un plan irresistible para degustar la exquisita propuesta gastronómica de este lugar tan especial y único. Los afortunados que adquieran este paquete en nuestra plataforma de planes podrán disfrutar de un menú exclusivo que no sólo deleitará su paladar, sino que les permitirá asistir al concierto del famoso Tom Jones en Starlite Occident, convirtiéndo los planes de este verano en una celebración de música y gastronomía. Además, el menú incluye un café o copa en la maravillosa terraza del Hotel donde podrá disfrutar de las mejores vistas de la Ciudad. Una terraza de acceso exclusivo, y gracias a Oferplan, podrá disfrutarla.

Cada momento se convierte en un recuerdo imborrable.

Este viaje culinario ofrece una vieira en escabeche de naranja y trufa suave: una delicada vieira bañada en un escabeche aromático de naranja, embellecida con láminas de trufa que elevan su sabor a nuevas alturas. Esta entrada prepara los sentidos para lo que está por venir. A continuación, el turnedó de rape y panceta ibérica sobre crema suave de patata e hinojo, acompañado de una salsa de miel, ofrece un contraste sublime de texturas y sabores que se deshacen en la boca. Este plato resalta la maestría del chef en combinar ingredientes locales de calidad con técnicas contemporáneas. La experiencia culmina con el cordero confitado, presentado sobre una gelatina de su jugo, con verduras en escabeche, crema de boniato y una ligera espuma de leche de cabra. Este plato magistral no solo satisface el hambre, sino que cuenta una historia de tradición culinaria andaluza reinterpretada en cada bocado.

Para finalizar, el menú presenta la tarta Sacher de fresa al negroni, un clásico bizcocho Sacher reimaginado con fresas frescas y un toque sutil de Negroni, que aporta un equilibrio perfecto de dulzura y amargor. La bodega complementa este festín con una selección de vinos que incluyen Lustau Manzanilla D.O. Sanlúcar de Barrameda, Paraje del Mincal D.O. Granada y un vino naranja D.O. Condado de Huelva, todos ellos pensados para realzar aún más cada plato.

Una visita al Palacio Gran Vía no es simplemente una cena; es un viaje que fusiona la gastronomía, la cultura y las vistas inigualables de Granada en un solo lugar. Así que, deja que tus sentidos se aventuren en este mágico rincón de nuestra ciudad, donde cada momento se convierte en un recuerdo imborrable.

Temas

Gastronomía

Granada