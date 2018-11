Los menores ya pueden asistir a conciertos nocturnos Lola Índigo, hace unos días, en la sala Aliatar. / RAMÓN L. PÉREZ Se publica en el BOJA la modificación que lo autoriza JUAN JESÚS GARCÍA Viernes, 30 noviembre 2018, 01:22

Se han dado casos en que grupos musicales formados por menores podían actuar en las mismas salas donde no podrían asistir como público. Esta situación se ha acabado tras la publicación en el BOJA ayer del decreto que modifica el reglamento autonómico de espectáculos de 2003.

Si hace unos meses se aprobó la modificación que permitía la realización, por fin, de conciertos excepcionales y de pequeño formato en locales de hostelería y de otros gremios, ahora llega esta otra modificación que satisface una demanda de años de todo el sector musical, que permite entender «la música en directo como una actividad familiar», según dijo en la presentación oficial de esta resolución el director de Mondo Sonoro Andalucía, Arturo García, quien recordó que: «muchos grupos se han formado siendo jóvenes en algún concierto que les ha cambiado la vida, y se han decidido por la música, el periodismo musical, la promoción, etc». Algo prohibido y perseguible en Andalucía desde hace quince años.

Al acto de presentación de este decreto asistieron numerosos músicos, programadores, propietarios de salas, productores... todos afectados por este punto del que depende el futuro a medio plazo y la continuidad de la activa industria musical granadina.

La diputada Olga Manzano ha sido quien promovió en el Parlamento Andaluz esta iniciativa que desde ayer está ya vigente. «Se daba la paradoja», dice la ahora nuevamente candidata, «que los menores sí podían ir a un espectáculo taurino o un restaurante con alcohol, pero no acceder a un concierto con sus padres», comentó como incoherente punto de partida para esta modificación. «A partir de ahora podrán hacerlo los menores de 16 años siempre que vayan con un adulto autorizado, y las salas tendrán que comunicarlo en todas sus publicaciones y publicidad», especificó.

Como sucede con las modificaciones aprobadas el pasado agosto, la Junta establece el marco de actuación que luego tendrá que reglamentar concretamente cada Ayuntamiento. Los consistorios tienen un plazo de 18 meses para redactar las ordenanzas locales según cada criterio particular, mientras tanto sirve una declaración de responsabilidades ante los responsables municipales. El requisito administrativo de la 'autorización' se pude articular en la propias webs de los locales, como se hace en los festivales, descargándose los interesados la autorización que requerirán en los accesos de los conciertos bajo techo.

Porque curiosamente en los festivales gratuitos no hay objeción legal ninguna y se suelen ver numerosos espectadores minúsculos, algunos de padres responsables con sus auriculares de protección bien calzados, y no pocos con progenitores absolutamente inconscientes que los colocan delante de la amplificación de subgraves «para que estén más cerca del artista» (literlamente escuchado en el pasado Zaidín), aunque se les taladren sus tiernos tímpanos. Pero de esto la ley no dice nada.

Amanda es una madre (de las primeras) que suele ir a los conciertos matinales y acústicos que puede con su hija de seis, para ella «es una buena noticia, me parece bien que se haya tomado esa decisión que soluciona una demanda de muchos padres. Es estupendo porque a a partir de ahí se abre un abanico de nuevas posibilidades, conciertos especiales, horarios distintos, programaciones familiares... Posibilidades en definitiva de acercar la música, es decir la cultura a nuestros niños. Por ahí magnífico. Luego, una vez permitido, ya serán los padres los que decidamos a dónde vamos, cómo y cuando, pero lo elegimos nosotros, no una ley».

Si anotábamos al comienzo con una situación casi surrealista (¡como tantas que propicia la burocracia con vida propia!), reseñemos una situación similar vivida en la Industrial Copera, cuando el grupo Dover, cuyo primer público era mayormente casi infantil, actuando ante menos de la mitad de los espectadores que esperaban en la puerta, al ser mayormente chavalería acompañada; ni aún así. La responsable actual de esa sala Silvia Moreno manifiesta su alegría por la medida: «estamos muy contentos porque se abre un mundo de posibilidades de programación, actividades y sobre todo porque se normaliza la relación con la sociedad: las salas de conciertos dejan de ser 'antros'. La música es cultura y nuestro papel no es muy distinto del que realiza una biblioteca... ¡por fin se reconoce!».