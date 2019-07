Estos son los mejores estudiantes y creadores para la Universidad de Granada

Tienen una mirada inquieta. Todos. Y todas. Los hay que tienen su carrera muy decidida y otros que no han hecho más que empezar. Son estudiantes dispuestos a dejar una huella en el mundo con su arte, una determinación que, para la Universidad de Granada, tiene premio. Este martes la UGR entregó sus premios a la creación artística para estudiantes universitarios. Obras, en su mayoría, que ya se exponen en el crucero del Hospital Real. La rectora Pilar Aranda presidió la entrega de los galardones, repartido en doce categorías. En Poesía ganó María Magdalena Dharandas, por 'La liga de los expulsados del mundo';en cómic, Delio Rodríguez, por '500 años';en guion, Antonio García, por 'En el baño';y diseño e investigación musical quedó desierto.

El resto de premiados, presentes en la sala, compartieron sus historias con IDEAL.

Inma Ferrero | Nuevas Tecnologías «Me recordarán por otra obra, 'Carne de vulva'»

No lo saben, pero 'Evix' es el anuncio de compresas que quieren ver. Divertidísima parodia tras la que se encuentra Inma Ferrero (Granada, 22 años). «Es una obra que critica cómo se representan los productos de higiene femenina en el mundo publicitario:mujeres muy elásticas, el color de la regla azul... cuando todo el mundo sabe que no...». Inma está enfrascada en el Trabajo de Fin de Grado de Bellas Artes y no tiene muy claro qué hacer después. Sus obras, desde luego, no pasan desapercibidas. Seguro que recuerdan otro de sus trabajos, que a principio de año generó una llamativa polémica en el ayuntamiento de Granada. «¿Te acuerdas de 'carne de vulva'? ¿La bandeja de vaginas? Era mía».

Viktoria Nianiou | Pintura «Veamos el nivel de observación del espectador»

Terminó la carrera de Bellas Artes hace una semana. Natural de Grecia, Viktoria Nianiou (28 años), su obra 'Mono' ha ganado en la categoría de pintura. «Es un dibujo en carboncillo sobre papel. La temática va sobre la selva de Amazonas y forma parte de un proyecto más amplio, de una exposición que realicé en enero». El reto para nosotros, los espectadores, es ver cuántos detalles somos capaces de encontrar. Ya les aviso que pueden estar un buen rato observando sin que dejen de aparecer 'cosas' nuevas sobre el papel. «¿Ahora? No lo sé... Buscar cosas creativas e interesantes».

Octavio Guerrero | Narrativa «Ocho cuentos sobre inmigrantes en EE UU»

El acento de Octavio Guerrero, de 23 años, suena como el de los grandes escritores. «Soy de México», dice. Este año ha estado estudiando el tercer curso de Filología Hispánica en la UGR y ya está a punto de regresar a su país. «He escrito un libro de cuentos, 'Sur Carolina', en el que todas las historias están relacionadas. Ocho cuentos sobre migrantes latinoamericanos en Estados Unidos». Octavio tiene claro que lo que le gusta es escribir, de hecho confiesa que lo único que quería era «sacar un libro antes de sacar una tesis. Lo académico es un trámite para mí. Yo lo que quiero es escribir. Seguir escribiendo».

Rubén Rodríguez | Teatro «Margarida Borrás fue una asesinada por transexual»

José Albornoz

Rubén Rodríguez, de 42 años, es alumno de Historia del Arte en la Universidad de Valencia y profesor de Literatura en un instituto. «No hay edad para estudiar. Era el momento y lo hice», explica. Su obra de teatro 'Margarida' es, al mismo tiempo, denuncia y mensaje de optimismo:«Es una propuesta contemporánea pero con un personaje real medieval, Margarida Borrás, que fue asesinada por ser una mujer transexual. El otro protagonista es un adolescente en la actualidad que sufre bullying». Con un trabajo de documentación «apabullante», la obra ya ha iniciado el camino para llegar a los escenarios. «Hay una compañía valenciana interesada... Y puede que en Granada también».

Angélica Espósito y Ana Pino | Arquitectura «Buscábamos la atmósfera, no la fidelidad»

Una de las categorías más innovadoras del premio es la de 'Arquitectura'. Para el concurso, los alumnos han presentado maquetas que son auténticas virguerías. La ganadora de la categoría ha sido 'La capilla de San Benedicto', en Suiza, obra del arquitecto suizo Peter Zumthor. «La maqueta era parte de una asignatura. Lo diferente de nuestra propuesta es la forma de hacerla;el acabado», dice Ana Pino. «Queríamos ir más allá, queríamos respetar los ideales y la filosofía del autor:buscábamos la atmósfera, no la fidelidad», añade Angélica. En el equipo ganador también estaba Rubén Toledo que, como ellas, estudia cuarto curso de Arquitectura en la UGR. «Ahora mismo sólo pensamos en seguir estudiando –sigue Angélica–. La situación ahora no está clara, como era antes, cuando encontrabas un trabajo y tenías el futuro asegurado. Ahora tenemos que bucear más».

María Alcázar | Fotografía «Capturé el abandono en el momento exacto»

La serie fotográfica ganadora tiene un especial calado para la Universidad. Las imágenes se tomaron en la antigua facultad de Medicina, justo cuando todos los departamentos se estaban mudando al PTS. María Alcázar, de 26 años, capturó «aquel abandono en el momento exacto». Licenciada en Historia del Arte, pasó a estudiar fotografía y, por fin, Bellas Artes. «Ahora estaba con el Trabajo Fin de Máster del Máster de Producción e Investigación en Arte». Aunque, curiosamente, el impulso del premio va en sentido muy emprendedor:«Soy autónoma. Tengo una empresa de gestión cultura y producción audiovisual, 'Estudio Añil'».

Paloma González | Escultura «Contra los estereotipos del cuerpo femenino»

Una cabeza en una nebulosa roja llama la atención en pleno centro de la exposición:'Diabolus Stigmata'. «Quería una atmósfera infernal, diabólica. Es una crítica a los estereotipos del cuerpo femenino que venimos arrastrando desde los tiempos de las brujas en la inquisición, cuando eran quemadas». Paloma González, de 27 años, terminó Bellas Artes el año pasado y ahora se dispone a hacer el Máster deProducción Interdisciplinar. «Toca prepararse para hacer tu propia obra, para dirigirla, para desarrollar tu lenguaje artístico».