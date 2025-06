La mejor música y la mejor gastronomía se unen en «Degusta Fest»

IDEAL Jueves, 5 de junio 2025, 14:07 | Actualizado 14:19h. Compartir

Los días 27 y 28 de junio, Granada será un irrepetible punto de encuentro entre música, gastronomía y cultura con la celebración de la primera edición de Degusta Fest. Con un cartel musical que ha despertado enorme expectación —con nombres como Wilco, The Jesus and Mary Chain, Love of Lesbian o Nada Surf—, el festival guarda aún algunas novedades que lo diferencian del resto: una zona gastro con Chefs de referencia nacional, un segundo escenario con diversas sesiones durante todo el día, y una propuesta infantil para disfrutar en familia.

Si este festival fuera un plato, sería una receta irrepetible elaborada con los ingredientes más selectos: la energía vibrante de artistas de primer nivel, el aroma irresistible de la mejor gastronomía nacional y el inconfundible toque de Granada, una tierra que es pura inspiración. Degusta Fest se prepara para ofrecer una experiencia única que deleitará tanto a los amantes de la música como a los gourmets.

¡No dejes pasar esta oportunidad única! En Oferplan de IDEAL, desde hoy tienes la exclusiva posibilidad de adquirir el increíble Abono VIP, un pase tan especial que se agotó en todas las plataformas. Con este abono, disfrutarás de acceso completo a todos los días del festival, con beneficios que te harán vivir una experiencia inolvidable: acceso prioritario, zona VIP, y barras exclusivas. Además, recibirás 3 consumiciones (cerveza, vino o refresco) y 2 tapas cada día, acceso a actividades diurnas (aforo limitado), un lanyard conmemorativo y un regalo de merchandising del festival. ¡Sé parte de esta experiencia extraordinaria!

La experiencia musical de Degusta Fest está formada por dos escenarios, concebidos para convivir y emocionar. Por un lado, el Escenario Victoria será el espacio principal, donde tendrán lugar los conciertos en directo de estas renombradas bandas nacionales e internacionales desde las 18:00 horas. A escasos metros, integrado dentro del espacio gastronómico, se encuentra el Escenario Pick Up, una cabina que ambientará desde mediodía, hasta el inicio del espectáculo de las bandas principales, y en los cambios de backline de estas. No se trata de un simple espacio secundario: es un punto de encuentro, de descubrimiento musical y disfrute relajado.

La mesa está servida y, para ello, se ha reclutado a un talentoso equipo de chefs de renombre, cada uno de los cuales aportará su propio estilo y personalidad a esta exquisita propuesta culinaria. Entre ellos se encuentra Pepe Rodríguez, del restaurante El Bohío y conocido por su participación en MasterChef; así como Lola Marín, quien deleita paladares en Damasqueros. Vicente Jiménez (Camino de la Huerta), Antonio Lorenzo (El Conjuro), Rocío Maldonado (Wild Food) y Sergio Lara 'El Cangrejo' (Asador de la Reina) complementan este brillante elenco de cocineros.

Una fusión entre música y gastronomía

Con una diversidad que va desde la cocina más vanguardista hasta las propuestas desenfadadas con fuertes raíces locales, cada chef añade su toque personal, creando una oferta gastronómica rica, creativa y profundamente granadina. La cocina del festival abrirá sus puertas desde las 14:00 horas y funcionará durante toda la jornada musical, ofreciendo un ambiente propicio para degustar delicias tan variadas como hamburguesas, croquetas, tacos y hasta sushi, todo en un espacio habilitado con carpas, mesas, zonas de sombra y una ambientación musical diseñada para disfrutar, descubrir sabores nuevos y reconectar con la esencia de la buena vida.

Los aperitivos y entremeses musicales se servirán en el escenario Pick Up, donde una lineup de DJs como Florent y Yo (DJ Set), Migue Mutante, Don Gonzalo, Le Marchand de Sable, Cheries DJs y Morrison69 DJ deleitarán con sus mezclas. La cabina de DJ se convierte en un ingrediente fundamental en este banquete sonoro, maridando cada bocado con las melodías más vibrantes y locales que llenarán el espacio entre cada actuación. Este enfoque no solo crea un ambiente festivo, sino que también enriquece la experiencia gastronómica.

Degusta Fest también ha pensado en los más pequeños. La zona infantil contará con una programación continua de actividades, que incluirá juegos en grupo, coreografías, talleres creativos, dinámicas deportivas, pintacaras, globoflexia, tiro con arco y karaoke, asegurando que cada miembro de la familia pueda disfrutar al máximo de esta fiesta.En resumen, Degusta Fest es mucho más que un festival; es una fusión culinaria y musical que promete dejar huella en los corazones de quienes lo vivan. Prepara tus sentidos, porque este banquete sensorial en Granada está a punto de comenzar. ¡No te lo puedes perder!

