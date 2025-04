La mejor clase de toreo para las nuevas generaciones a beneficio de Down Granada

Cada edición del festival a beneficio de Down Granada tiene siempre un aliciente especial, lo que hace de cada convocatoria un evento único e inolvidable. ... La vigésimo séptima edición, celebrada ayer en la Monumental de Frascuelo, volvió a ser un éxito rotundo. Con más de dos tercios de aforo cubiertos, una gran presencia de público joven y siete orejas repartidas, el evento fue una verdadera fiesta del toreo que hizo afición. Sin duda, la mejor clase para las nuevas generaciones.

Aunque el cartel incluía el regreso de Enrique Ponce y Pepín Liria para despedirse de Granada, solo Ponce pudo disfrutar de su adiós, ya que Liria no pudo torear debido a una baja. El maestro de Cehegín abrió la corrida con un novillo de Matilla, mansurrón y complicado, que no ofreció demasiadas facilidades. A pesar de ello, Ponce, con su maestría y experiencia, buscó la mejor forma de torearlo. La faena cambió de planteamiento conforme el toro no mostró fijeza, pero Ponce no dudó en emplear todo su conocimiento y corazón. Tras un pinchazo, logró enterrar una estocada honda y paseó una oreja. La mayor recompensa, sin embargo, fue la emoción de ver a su pequeño nieto Marcos acompañándolo en la vuelta al ruedo, un momento que sin duda quedará grabado en su memoria.

Por otro lado, Morante de la Puebla demostró por qué es considerado único en su arte. Cuando torea, lo hace con el alma. Ayer, su toreo fue una auténtica obra de arte, independientemente de las dificultades que le presentó el toro. A pesar de que el astado no colaboró del todo, Morante se entregó al máximo, regalando muletazos lentos y cargados de sentimiento. Cada pase fue ejecutado con la delicadeza y la profundidad que solo él sabe transmitir, y el público respondió premiando con dos orejas. No obstante, lo que realmente premió a Morante fue su capacidad de tocar el alma de los asistentes.

David Fandila 'El Fandi', por su parte, hizo lo propio en su tierra natal. En un momento inmejorable de su carrera, 'El Fandi' demostró toda su capacidad en todos los tercios de la lidia. Aunque su novillo no terminó de romper, el torero granadino estuvo firme y seguro, demostrando su gran capacidad y carisma. Las dos orejas que paseó tras una gran estocada fueron el justo reconocimiento a su entrega y profesionalismo.

Miguel Ángel Perera también hizo una gran faena, demostrando su dominio en los terrenos y recortando distancias con el novillo, que careció de desplazamiento. A pesar de que uno de sus pases más importantes fue el de mayor cercanía, un error en la colocación de la espada le restó protagonismo, y el premio se limitó a una oreja. Alejandro Talavante, por su parte, no tuvo suerte con su quinto toro. El astado, que prometía, se vino abajo rápidamente, y el torero no pudo desarrollar su faena. Tras una media estocada, se despidió sin trofeo.

Por último, la presentación del novillero sevillano Javier Zulueta, llamado a ocupar un lugar destacado en el toreo, fue uno de los momentos más esperados. Brindó una faena con acusada personalidad y excelentes maneras, aunque el fallo con la espada le restó posibilidades de triunfo. Sin embargo, la oreja obtenida fue merecida y dejó claro que su futuro está lleno de grandes expectativas.