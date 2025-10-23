La medalla de la Fundación Rodríguez-Acosta al acelerador de partículas hermana arte y ciencia

La entrega de la Medalla de Honor 2024 de la Fundación Pública Andaluza Rodríguez-Acosta al Consorcio Ifmif Dones ha sido en la mañana de ... este jueves un acto de hermanamiento entre el arte y la ciencia. El gerente de la fundación, Íñigo Entrala, ha recordado que el proyecto de construcción del acelerador de partículas en Escúzar, la mayor instalación científica de España, «va más allá de lo económico, científico y social» y «abre Granada a nuevos horizontes».

El galardón, con casi 60 años de historia, lo han entregado el delegado de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Granados, y el subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, y lo han recogido el director del Consorcio Ifmif Dones, Ángel Ibarra, y el secretario general de Investigación e Innovación de la Junta, Antonio Posadas, en representación del actual presidente del consorcio –que se turna con el Ejecutivo central–, el consejero José Carlos Gómez Villamandos.

En su laudatio, la exrectora de la Universidad de Granada Pilar Aranda ha recordado que la Fundación Rodríguez-Acosta es «mucho más que un espacio artístico» y se ha convertido en «un punto de encuentro entre la ciencia, el arte y la sociedad» en el que «la belleza y el conocimiento se complementan». Aranda ha realizado un detallado repaso de la historia del proyecto del acelerador de partículas de Escúzar, desde su inicio hace veinte años hasta ahora, con un equipo de 70 personas y la construcción a punto de iniciarse. Ha destacado la intervención de figuras clave como el propio Ángel Ibarra y Carlos Alejaldre, y el amplio consenso político y social que ha logrado en Granada.

Representantes de la fundación, el consorcio y las instituciones granadinas, en el Carmen Blanco. Ángel Ibarra y Pilar Aranda, durante su intervención. Blanca Rodríguez

«El signo político de los gobiernos ha ido cambiando, pero el proyecto no ha corrido peligro. No siempre ha sido un camino fácil», ha subrayado. La clave ha sido Ibarra, que «con su talento y su humildad, su capacidad de trabajo y de escucha, su valentía y su fe en el proyecto, se ha convertido en un referente de consenso y de liderazgo sereno». «Cuando política, ciencia y sociedad se alinean, se cumplen los sueños», ha concluido Aranda.

«Querida Granada»

El director del consorcio, Ángel Ibarra, que hace solo unos días anunció su intención de jubilarse en diciembre, ha dado las gracias a la fundación y a la nutrida representación institucional que asistía al acto en el Museo Gómez Moreno, en un discurso que ha iniciado con un emocionado «querida Granada».

«Que la Fundación Rodríguez-Acosta, conocida por su historial en el patrocinio del arte, la cultura y la conservación del patrimonio, haya considerado conceder su Medalla de Honor a una institución científica como Ifimif Dones dice mucho más de los méritos de la fundacion que de los de la institución premiada», ha comenzado Ibarra.

«Granada respira arte, historia y conocimiento, pero también ha sabido mirar adelante y ha decidido apostar por la ciencia y la innovación como motores de transformación», ha afirmado. En esa apuesta, el futuro acelerador de partículas será «uno de los pilares fundamentales en el camino hacia la energía de fusión, una fuente limpia, segura y prácticamente inagotable que puede cambiar el destino energético de la humanidad».

El responsable de la instalación en la que se validarán los materiales de los futuros reactores de energía de fusión ha destacado la íntima relación entre el arte y la investigación. «Creemos que la ciencia también es cultura y queremos que esta ciudad sea un lugar donde el conocimiento se cultive, se comparta y se celebre como una manifestación cultural más –ha asegurado el físico–. Artistas y científicos comparten la curiosidad, el deseo de comprender, expresar y trasformar, la creatividad y la emoción del descubrimiento. El arte y la ciencia son dos formas de mirar el mundo, dos lenguajes que, aunque distintos, se entrelazan constantemente».

Un proyecto estratégico para Andalucía

Por su parte, el secretario general de Investigación e Innovación, Antonio Posadas, ha reiterado el «apoyo sin fisuras» de la Junta de Andalucía al acelerador de partículas, como proyecto «estratégico» que tendrá un impacto económico estimado de 6.000 millones de euros –de los que 4.000 repercutirán en Andalucía– y la creación de 50.000 empleos, 30.000 de ellos en la comunidad, según sus datos.

La Junta de Andalucía y el Gobierno central aportarán entre los dos 422 millones de euros al acelerador hasta 2034

Este respaldo, ha afirmado Posadas, se traduce no solo en la financiación al 50% de la parte española del proyecto –Croacia, Japón y la UE aportan cerca del 40%–, sino también en su impulso a nuevas titulaciones de la UGR, como el grado en Ingeniería de Tecnología Industrial y de Materiales o el máster en Industria de la Ciencia.

Ha recordado, en este sentido, que antes de que finalice el año se transferirán al consorcio los primeros 50 millones de euros de esta subvención extraordinaria, los siguientes 25 ya están consignados en los presupuestos andaluces de 2026 y los últimos 25 se traspasarán en 2027. A lo largo del periodo 2028-2034, cuando está previsto que finalice la construcción del acelerador, la Junta deberá destinar otros 100 millones al proyecto.