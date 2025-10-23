Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

De izquierda a derecha, Ángel Ibarra, Antonio Granados, José Antonio Montilla, Íñigo Entralada y Antonio Posadas posan con la Medalla de Honor. Blanca Rodríguez

La medalla de la Fundación Rodríguez-Acosta al acelerador de partículas hermana arte y ciencia

El director del Consorcio Ifmif Dones, Ángel Ibarra, recibe la distinción por la capacidad del proyecto de «abrir nuevos horizontes» para Granada

Inés Gallastegui

Granada

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:52

La entrega de la Medalla de Honor 2024 de la Fundación Pública Andaluza Rodríguez-Acosta al Consorcio Ifmif Dones ha sido en la mañana de ... este jueves un acto de hermanamiento entre el arte y la ciencia. El gerente de la fundación, Íñigo Entrala, ha recordado que el proyecto de construcción del acelerador de partículas en Escúzar, la mayor instalación científica de España, «va más allá de lo económico, científico y social» y «abre Granada a nuevos horizontes».

