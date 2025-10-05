Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Un momento de la charla con Chus Pato y Yung Beef, anoche en el Carlos V. Ariel C. Rojas

La materia de los sueños y el significado de las palabras con la luna llena del Carlos V

Yung Beef y Chus Pato culminaron la jornada del sábado en cultur_ALH hablando sobre el pasado de la poesía y la vanguardia

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:04

Comenta

La noche del sábado ha sido, tradicionalmente, la más canalla de la semana. Desde que Travolta inventara la 'Fiebre del sábado noche', salir de farra ... en el sexto día de la semana –el del pecado– se ha convertido en una insana costumbre a la que muchos vuelven una y otra vez. Por eso, no es de extrañar que el momento más 'gamberro' de cultur_ALH se desarrollara con la luna, casi llena, sobre el escenario privilegiado que Diego de Siloé trazó hace 500 años, el Palacio de Carlos V. Los protagonistas, muy diversos, como corresponde a toda buena juerga, donde los extremos se tocan con imprevisible resultado. Por un lado, Yung Beef, granadino del 90, ese año que lo cambió casi todo, quien se enfrentó al auditorio vestido de blanco, camiseta y pantalón holgado. Se le considera como uno de los 'padres' del trap, ese estilo musical a medio camino entre la palabra y la provocación, aunque en muchas ocasiones, ambos términos sean sinónimos. Por otro lado, Chus Pato, poeta gallega, militante en movimientos de izquierda, integrante de un colectivo de poetas que ha deconstruido la literatura en su lengua.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una vecina de Padul de 28 años al salirse su coche de la carretera en Dúrcal
  2. 2 La comida para llevar que triunfa en el centro de Granada con menú a 9 euros: «Tuvimos que agrandar el local»
  3. 3 El Realejo condena apesadumbrado los actos vandálicos sobre su Cristo de los Favores
  4. 4 Fallece el histórico párroco de la Sagrada Familia de Granada y director del Secretariado diocesano de Pastoral Gitana
  5. 5 El SEPE ofrece una ayuda de 600 euros para quien cumpla solo un requisito
  6. 6 Un pueblo de Granada instala cuatro esculturas de bronce como reclamo turístico y homenaje a su pasado
  7. 7

    El cambio crucial en el futuro del Granada CF
  8. 8 Una mujer herida tras volcar un coche en un accidente con otro vehículo en Joaquina Eguaras
  9. 9 Descubren que un granadino cobró durante 22 años la pensión de su madre muerta
  10. 10 Lefties vuelve al Nevada con novedades más allá de la ropa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La materia de los sueños y el significado de las palabras con la luna llena del Carlos V

La materia de los sueños y el significado de las palabras con la luna llena del Carlos V