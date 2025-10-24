Marcat Dance presenta en el Teatro Alhambra 'AVERNO', inspirado en el concepto del infierno de Dante La compañía llega con cinco Premios Lorca a Mejor Montaje de Danza, Coreografía, Intérprete masculino, Vestuario e Iluminación

El Teatro Alhambra, espacio escénico dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, acoge el próximo miércoles 29 de octubre, a las 20:00 horas, 'AVERNO', de Marcat Dance. Dirigido por el coreógrafo y bailarín jienense Mario Bermúdez, el espectáculo de danza contemporánea llega a Granada avalado por, entre otros, cinco Premios Lorca 2025 -a Mejor Montaje de Danza, Coreografía, Intérprete Masculino, Vestuario e Iluminación-, que consolidan a la compañía como una de las formaciones de danza más destacadas del panorama actual.

En 'AVERNO', los intérpretes —Mario Bermúdez, Catherine Coury, Marilisa Gallicchio, Andrea Pérez, Alesia Sinato, Raúl Melcón y Jeremy Aberge— realizan un viaje transformador, tanto físico como emocional, en el que la danza se convierte en una metáfora de la búsqueda interior y la reconquista del propio ser. Inspirado en 'El Infierno', de Dante Alighieri, el espectáculo propone una lectura contemporánea del descenso a los espacios más profundos de la conciencia humana.

A través de una coreografía de gran potencia visual y precisión técnica, 'AVERNO' articula una dramaturgia del movimiento que combina lo colectivo y lo individual, el tránsito por la oscuridad y la llegada a la luz, la pérdida y la renovación. La pieza invita al espectador a adentrarse en un trance sensorial que trasciende la mera contemplación: un espacio donde los cuerpos dialogan desde la vulnerabilidad, el instinto y la emoción. Cada intérprete recorre un proceso de liberación personal que refleja, en lo simbólico, el viaje común de la humanidad hacia la superación de sus propios límites.

El lenguaje coreográfico de Mario Bermúdez destaca por su fisicidad intensa, precisión rítmica y organicidad, enraizado en una profunda conexión con las emociones humanas. Su estilo combina influencias de la danza contemporánea europea con elementos del folclore mediterráneo y la gestualidad más pura del movimiento, generando una propuesta escénica reconocible y de identidad andaluza.

El diseño escenográfico, de luz y vestuario refuerza la dimensión simbólica de la obra, creando un entorno visual de sobriedad y fuerza expresiva, donde el cuerpo y el espacio se integran en un mismo discurso poético.

Una compañía andaluza de proyección internacional

Marcat Danza fue fundada en 2016 en Vilches (Jaén), localidad que constituye su sede artística y su espacio de creación. Desde este entorno rural andaluz, la compañía desarrolla una intensa labor de producción, investigación y difusión de la danza contemporánea, apostando por el territorio como motor creativo y punto de conexión con el mundo.

La compañía ha presentado sus obras en Europa, América, Asia y Oriente Medio, participando en festivales de prestigio como Madrid en Danza, Festival Anfitrión, Itálica, Jacob's Pillow, Vanguard Body, Yokohama Collection o La Licorera de Cali, entre otros. En paralelo a su trabajo con Marcat Danza, Mario Bermúdez ha desarrollado una sólida trayectoria como coreógrafo invitado en compañías nacionales e internacionales como la Compañía Nacional de Danza, el Scapino Ballet de Rotterdam, la Hung Dance de Taiwán, el Nuovo Balletto di Toscana o la Compañía Nacional de Gales, entre otras.

Su labor ha sido reconocida con numerosos galardones, entre ellos los Premios Lorca, Premios PAD, Premios MAX, Premios Escenarios de Sevilla y Premios Talía, además de varios primeros premios en concursos coreográficos internacionales.

Las entradas se pueden adquirir en venta anticipada, así como en el número de venta telefónica 662 862 145 o una hora antes del espectáculo en la taquilla del Teatro Alhambra.