Miguel Puga, MagoMigue

MagoMigue: «Hocus Pocus está maduro, pero siempre ocurren cosas nuevas y estimula como el primer día»

El ilusionismo da un paso importante con el anuncio de ayudas públicas para 2026 tras muchos años de lucha

María Dolores Martínez

Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:50

Comenta

Miguel Puga, MagoMigue, director artístico del XXIV Festival Internacional Mágico Hocus Pocus, en colaboración con el Ayuntamiento de Granada, la Junta de Andalucía y la ... Diputación, se muestra feliz por el desarrollo de esta gran cita, convertida en todo un referente internacional del ilusionismo. «Empezamos la semana pasada y estoy muy contento por seguir en pie después de 24 años. El festival está maduro, pero siempre ocurren cosas nuevas y es estimulante como el primer día. También, por la respuesta de la gente que viene al teatro, que está deseando dejarse asombrar y sigue llenando los teatros. Esa es la clave y para eso se hace todo».

