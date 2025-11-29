MagoMigue: «Hocus Pocus está maduro, pero siempre ocurren cosas nuevas y estimula como el primer día»

Miguel Puga, MagoMigue, director artístico del XXIV Festival Internacional Mágico Hocus Pocus, en colaboración con el Ayuntamiento de Granada, la Junta de Andalucía y la ... Diputación, se muestra feliz por el desarrollo de esta gran cita, convertida en todo un referente internacional del ilusionismo. «Empezamos la semana pasada y estoy muy contento por seguir en pie después de 24 años. El festival está maduro, pero siempre ocurren cosas nuevas y es estimulante como el primer día. También, por la respuesta de la gente que viene al teatro, que está deseando dejarse asombrar y sigue llenando los teatros. Esa es la clave y para eso se hace todo».

Cita clave

El festival dio comienzo el pasado día 21 y finalizará este domingo bajo el lema 'Nada por aquí… ¡y GranHada por allá!. Por ella desfilarán un total de 22 profesionales. Esta tarde el turno es para Globsesion de Willy Monroe en el Centro de Lenguas Modernas (18 horas) y para Jimmy Orange (Francia), Dion (Países Bajos), Nao Murata (Japón), Mortenn Christiansen (Dinamarca), Jaana Felicitas (Alemania), en la Gala Internacional del Teatro Isabel La Católica (21:00 horas). Mañana domingo, estos últimos artistas repetirán sesión en el teatro a las 12:00 horas.

La Gala Magia de cerca con los citados Nao Murata, Jaana Felicitas y Mortenn Christiansen y Miguelé (Aragón), Rubi Férez (La Rioja), Fernando Nadal (Madrid) se celebrará mañana domingo en el Centro Federico García Lorca, a las 17:30 y 20:00 horas.

Otra cita no menos importantes es Hocus Extensión provincial. A las 16:30 horas actuarán en el Centro de Interpretación del Camarate (Lugros) el Dúo Rubí Férez y Fernando Nadal (La Rioja/Madrid) y mañana domingo, Willy Monroe (Madrid) en Dehesas Viejas (18:00 horas).

La magia de calle ha vuelto a tener presencia activa este año «con más intensidad», al igual que ocurre con su puesta en escena en los municipios con la idea de llegar «a cuantos más mejor». Importante, igualmente, la labor desarrollada por la magia a nivel social, que no siempre trasciende. «Hay todo un trabajo para niños y niñas con talleres en coordinación con la Biblioteca de Granada, vamos a algunos hospitales para hacerles magia a los chiquillos y también hacemos un ciclo para mayores y eso es muy emocionante. El otro día un señor con cerca 90 años me dijo en una gala celebrada en el auditorio de Caja Rural que estaba muy feliz. No sabía si esa actuación sería la última de su vida, pero nos dio las gracias por todo lo que le habíamos hecho recordar. Aquello me recordó a mí también porque hacemos esto y supuso todo un premio».

Cuestionado acerca de si es un arte suficientemente reivindicado, Miguel Puga asegura que el ilusionismo «socialmente e históricamente está más que aceptado. La palabra magia es una de las más prostituidas en nuestra sociedad. Tenemos Navidades mágicas, amores mágicos, músicas mágicas, poemas mágicos...pero el arte que representa lo mágico es el ilusionismo por derecho y con un lenguaje propio». En su opinión «no estamos en Cultura, que es mi pretensión y la de otros muchos compañeros y compañeras. Estoy muy agradecido a las instituciones que apoyan, no sólo a este festival sino a otros proyectos que han surgido en el país».

Cuando nace Hocus Pocus hace 24 años «solo había dos ciudades que hacían algo de magia con cierta regularidad. Hoy en día hay casi sesenta festivales de magia. Hocus Pocus fue el que cambió todo y es el modelo que se está replicando en casi todos los lugares. Incluso, fuera de nuestro país y nos sentimos muy orgullosos».

En el Ministerio de Cultura y, especialmente en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), «hay ayudas para todo, para el teatro, la danza y no hace mucho para el circo. Hace quince años estuve en esas reuniones y allí se decidió que el ilusionismo entrase bajo el paraguas del circo. Allí dije una frase, 'No es exacto, pero es eficaz'. Mejor eso que nada porque siempre se ha omitido desde antiguo». Uno de los medios de reivindicación ha sido la creación, por parte de Miguel Puga, de la Federación Prestigia de festivales y eventos profesionales mágicos de España. Como su nombre indica, «estamos buscando prestigiar nuestro arte».

«Algo grave»

La ausencia del ilusionismo «en cualquier programación cultural de muchos lugares de casi todo el país es algo grave. Hay compañeros que llevan casi dos años sin trabajar en teatros porque el programador no los contrata». Esto contrasta claramente con el público y los circuitos generados por este arte, como se refleja en Hocus Pocus. «Falta un poco de reconocimiento y que nos lo creamos». Por fortuna, hay una reacción después de muchos años de lucha y «una buena noticia. Hace dos semanas se anunció publicamente en Madrid que para 2026, en la convocatoria de ayudas para música y artes escénicas, se ha incluido el ilusionismos con un apartado propio, tanto para festivales y producción como para asociaciones e internacionalización».

El respaldo al ilusionismo por parte de las instituciones públicas es un acto de justicia porque «es un arte muy bello. Cuando ves un espectáculo de magia bueno, no sólo te asombras sino que sales un poco más feliz. Además, te cuestionas muchas cosas gracias a nuestro ingenio y el esfuerzo colaborativo de mucha gente, pese a ser siempre tan analíticos y realistas. Eso es una lección de vida en mi opinión. Si estamos juntos, podemos crear cualquier ilusión».