«Mi madre decía que Almería iba a ser la California de Europa»

El publicista almeriense Enrique Martínez Leyva, responsable de la empresa Plataforma X las Marcas, presentará el próximo martes 25, a las 20.00 horas, en ... el Palacio de Condes de Gabia, su libro 'Humo en los zapatos' (Amazon), un retrato de la sociedad que le ha tocado vivir durante el último medio siglo, y unas memorias donde repasa su larga trayectoria en un sector donde lo económico, lo político y lo social han ido, a veces, de la mano.

–El tiempo pasa deprisa.

–Y tanto. Aún recuerdo cuando compatibilizaba mi labor en la radio con la corresponsalía de IDEAL en Almería. Escribía sobre música, imagínese. No me prodigaba mucho porque ya entonces tenía el tiempo justo. Pero era joven.

–¿A qué se debe el título del libro?

–Siempre he dicho a mis clientes que me consideraran un vendedor de humo, pero un humo cargado de ideas y estrategias para sus marcas, con las que, creo, han conseguido incrementar sustancialmente sus ventas. Por otro lado, lo de los zapatos viene porque calculo que he hecho unos tres millones de kilómetros recorriendo España para contactar con mis clientes. Tuve oficinas en Madrid, Valencia, Sevilla, Granada, Málaga, Jerez, Córdoba... Y he conducido durante muchas horas.

–¿Cómo era aquello de explicar a los clientes la diferencia entre publicidad y propaganda?

–Siempre les dije que la diferencia entre una y otra es que la primera pertenecía a la esfera de las empresas y la segunda a la de la política. Además, pienso que la publicidad hace feliz a la gente, y que el mundo no sería el mismo sin ella. Aporta creatividad y un valor seguro, porque ningún anunciante consciente puede engañar, ya que el engaño se volvería en su contra.

–¿La buena publicidad nunca pasa de moda?

–Nunca. Solamente tiene usted que ver la cantidad de anuncios históricos que se ven en las redes. Hay grupos específicos que los difunden, y dan a conocer a las nuevas generaciones los anuncios que veían sus padres y sus abuelos.

–¿Qué ha sido lo más complicado en este tiempo?

–Ha sido un camino largo, y no exento de complicaciones. Tenga en cuenta que crecí en ese campo de Dalías que ya describiera Gerald Brenan en 'Al sur de Granada'. Dejé la agricultura porque no me gustaba. Mi madre murió muy joven, pero una gran visionaria. Fue la primera persona a la que oí decir que aquel erial se convertiría en la California de Europa. La Almería de hoy la hicieron muchos granadinos que bajaron de las cumbres de las Alpujarras para convertir terreno seco en un vergel.

–¿Alguna vez pensó en tirar la toalla?

–Alguna vez. Pero desde que me presenté aquel día en Radio Popular con la tarjeta de visita de un cura del seminario como recomendación, y aunque he vivido momentos muy difíciles, con traiciones incluidas, he tratado de ser positivo siempre. Me he equivocado, claro, como cuando tuve una plaza de toros portátil. Pero aprendí siempre de todo lo que me ocurrió.

–En el libro también habla de políticos.

–Sí, en la Transición hice varias campañas electorales, muchas de ellas para el PSOE. Luego también hice algunas para el PP. Recuerdo cuando Almería votó en contra del referéndum de autonomía, y cómo a pesar de todo, salió adelante. Siempre he creído en Andalucía como unidad. Yrecuerdo 'Blanca y verde' de Carlos Cano. No se me olvida.