Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Enrique Martínez Leyva, autor de 'Humo en los zapatos'. IDEAL

ENRIQUE MARTÍNEZ LEYVA-PUBLICISTA

«Mi madre decía que Almería iba a ser la California de Europa»

Presenta el próximo lunes en el Palacio de Condes de Gabia su libro de memorias 'Humo en los zapatos', que ha publicado Amazon

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:15

Comenta

El publicista almeriense Enrique Martínez Leyva, responsable de la empresa Plataforma X las Marcas, presentará el próximo martes 25, a las 20.00 horas, en ... el Palacio de Condes de Gabia, su libro 'Humo en los zapatos' (Amazon), un retrato de la sociedad que le ha tocado vivir durante el último medio siglo, y unas memorias donde repasa su larga trayectoria en un sector donde lo económico, lo político y lo social han ido, a veces, de la mano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los meteorólogos señalan las localidades de Granada con nevadas inminentes y frío polar
  2. 2 El pueblo de de Granada de 30 habitantes donde desaparecieron sus bares, tiendas, molinos y fábrica de aguardiente
  3. 3 La escocesa que triunfa con magdalenas y tartas: «Granada me ha atrapado, ahora es mi hogar»
  4. 4 María Vera asume la portavocía de la Diputación de Granada y gana peso en su organigrama
  5. 5 Día abre un gran supermercado en otra localidad del Cinturón de Granada
  6. 6 Se busca un águila de Harris perdida en Monachil
  7. 7 Cae el matrimonio que obligó a siete mujeres a prostituirse en pisos de Granada y Almería
  8. 8 Reabre por completo la autovía de la Costa granadina: ya se puede circular en ambos sentidos
  9. 9 Firmado el acuerdo internacional que garantiza los 800 millones de presupuesto del acelerador de Granada
  10. 10

    El Centro de Drogodependencias pone en riesgo la restauración del Hospital de San Juan de Dios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Mi madre decía que Almería iba a ser la California de Europa»

«Mi madre decía que Almería iba a ser la California de Europa»