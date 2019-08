'Lorca y la Pasión': un espectáculo de récord RAMÓN L. PÉREZ La consejera de Cultura ha hecho un balance positivo del ciclo cultural que ha firmado los mejores números de la decada JOSÉ MENDOZA GRANADA Viernes, 30 agosto 2019, 13:36

Patricia Del Pozo, consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, se ha mostrado más que satisfecha con el balance del espectáculo cultural 'Lorca y la Pasión'. El ciclo, protagonizado y dirigido por Marina Heredia ha firmado una edición de récord. «Ha sido todo un éxito. En Granada, ante una buena oferta, la gente responde», ha asegurado. «Es como meter en una coctelera lo mejor de la cultura de Andalucía: metes patrimonio, como es la Alhambra y el Generalife, la joya del patrimonio andaluz, metes el flamenco y metes a Lorca. De ahí no podía salir nada malo»

Y es que, a falta de dos funciones más para completar las 33 previstas, el espectáculo ha generado más de 500.000 euros, y aunque no hay datos de beneficios de momento, existen otros que permiten prever que será positivo: «'Lorca y la Pasión' ha supuesto un triunfo. No lo digo porque personalmente me encantó, sino por sus números, que son los que son. Es el espectáculo más visto de la última década, y aún no ha acabado. En 31 representaciones, ha conseguido 44.500 espectadores, un 13% más que el año pasado, que también tuvo buenos números. Más del 85%de media de ocupación en cada función y el 40% de las funciones con las localidades agotadas. Es una barbaridad»

La consejera, que asistió al espectáculo en persona, se ha deshecho en halagos hacia el mismo y hacia Marina Heredia, a quien ha calificado, entre otras muchas cosas, de ser «una artista como la copa de un pino, que ha contado con un equipo de primera división», a la que también ha prometido que seguirán trabajando para que el espectáculo pueda ser representado por toda Andalucía.

Como titular de la Consejeria de Cultura, ha querido también resaltar la importancia de este tipo de espectáculos para la sociedad. «La cultura es un pilar de cohesión social y convivencia. Pero aparte, es un pilar de riqueza de nuestra tierra, un motor de desarrollo económico y generador de empleo como puede ser el turismo y la costa. Es el tercer pilar potente y es algo que nos diferencia del resto del mundo».

«Estoy muy orgullosa y agradecida»

Marina Heredia, protagonista y directora del ciclo cultural también ha agradecido el trabajo de su equipo y el apoyo de la Junta de Andalucía, y ha asegurado haber vivido un sueño. «Trabajar en la Alhambra, que es mi casa, que me crié enfrente de ella, es como un trozo del jardín de mis padres, pues ha sido un verano maravilloso», explicaba.

Por otro lado, ha resaltado la importancia de apostar por el talento nazarí, pues «el 90% de los componentes del equipo son de Granada», y asegura quebtrahaber trabajado en más de 30 funciones con ellos, puede aseguras que «no nos hemos equivocado eligiendo».