Lola Índigo: «Granada es el público al que más respeto»

Cuando sus padres se divorciaron, la pequeña Miriam Doblas Muñoz, originaria de Madrid, pasó a llamar a Granada su nuevo hogar, tal y como sigue conociéndola hasta el día de hoy. «Es mi ciudad, mi casa, el sitio donde vienen a verme mis amigos, que es lo más importante. Es el público al que más respeto». Siendo niña se mudó con su madre al pueblo de Huétor Tajar, donde creció y se convirtió en una gran artista, aunque aún desconocida. Miriam soñaba desde pequeña con el baile y la música y, por muy imposible que pudiera llegar a parecer, ya se veía haciendo aquello a lo que dedica su vida ahora, brillando sobre los escenarios de todo el mundo.

El camino hacia todo el éxito conseguido y que aún le depara su carrera, pues en la actualidad la granadina solamente comienza a vislumbrar todo lo que el futuro parece augurarle, fue de constante esfuerzo y sacrificio. Comenzó en el baile flamenco a los seis años, y se pasó al funky seis años más tarde. Desde su más temprana juventud, cuando su madre todavía la acompañaba y llevaba hasta Málaga para que pudiera aprender danza de la mano de los mejores, hasta sus años de instituto, en los que la ahora triunfadora 'Mimi' llegó a sufrir 'bullying'. De todos sus años de gran esfuerzo, constancia y cabezonería, Miriam no dejó de aprender ni de seguir hacia delante, se pusiera la barrera que se pusiese en frente.

La joven de Huétor Tajar llegó al fin a atisbar sus primerísimos frutos en el programa televisivo 'Fama, ¡a bailar!', donde su constancia y esfuerzo incansable se vieron reflejados en la atención recibida por los profesionales que allí la acompañaban. Atención no siempre y únicamente afable, pero indudablemente positiva en resultados. Fue de hecho uno de estos mismos jueces el que, tras la expulsión de 'Mimi' del programa, viendo en ella el talento que él buscaba, se la llevó a continuar su carrera a la otra punta del mundo, literalmente. De Madrid, la joven que recién cumplía la mayoría de edad, pasó a vivir en China. Así fue como la nueva negativa con la que la vida aparentaba abofetearle una vez más no consiguió otra cosa sino hacer que Miriam se hiciera más fuerte, renovando e incluso aumentando, si así fuera posible, su ambición y deseo por alcanzar su sueño.

Durante los años en los que la joven artista, granadina de alma y adopción, se dedicó al mundo del espectáculo en el país asiático, amplió su campo artístico al musical por primera vez. «Allí me dijeron que mi voz le sumaría mucho a mi baile», recuerda la que pasó largos meses «ensayando de día y trabajando de noche, fue un tiempo de mucho esfuerzo». Esfuerzo que se vio altamente recompensado cuando las actuaciones en bares de 'Mimi' pasaron a combinarse con viajes constantes a Los Ángeles para actuar junto a artistas de la talla de Chris Brown o Miguel Bosé.

Fue un tiempo de crecimiento y maduración personal para la artista, que acabó por llegar a su tope y eligió no estancarse por nada. «Llegó un momento en el que vi que ya no me sumaba más profesionalmente mi trabajo allí, que no era realmente apreciado por sí mismo, y que ya solo les importaba el dinero que pudiera llegar a conseguir, así que decidí dejarlo y volver», acepta.

La que allí «ya era una cantante», aquí aún no había conseguido que el mundo reconociera todo su potencial, por lo que 'Mimi' recuerda que tuvo que «volver a bailar para otros y empezar de cero, lo cual es muy difícil». «Empecé a hacer castings de nuevo, conseguí mi primer trabajo como cantante en Madrid y de ahí pasé a Operación Triunfo», donde fue 'la primera expulsada', y tuvo que afrontar una nueva lucha, esta vez por desprenderse de ese lastre.

Una vez más, otro volver a empezar en el que su esfuerzo, constancia y cabezonería pasaron a convertir su aparente fracaso en una lanzadera que la proyectaría hasta lo más alto del panorama musical nacional. La ex triunfita 'Mimi' volvió convirtiéndose en 'Lola Índigo', su propia marca registrada que engloba talento, novedad y furia en una fusión perfecta de baile y voz, donde el mayor protagonista es la fuerza de una mujer triunfando en una industria mayormente ocupada por hombres.

La última vez que Lola Índigo estuvo sobre un escenario en la ciudad nazarí fue durante la presentación de su segundo single como artista registrada, 'Mujer Bruja', el pasado noviembre. Desde entonces, la joven granadina criada en Huétor Tajar ha multiplicado su fama y éxitos notablemente, llevándola incluso más allá de suelo español. Mañana volverá al Palacio de Congresos de Granada como parte de la gira de presentación de su nuevo disco, 'Akelarre'.