Lola Índigo anuncia concierto en Granada junto a Yung Beef, La Zowi y Pepe y Vizio

Lola Índigo anunció hace ya dos años un trabajo que vio la luz poco a poco y de una forma muy especial. Un disco compuesto ... por canciones en colaboración con los artistas urbanos del momento. Todos de Granada. Un proyecto que ahora se va a llevar a los escenarios.

La cantante de Huétor Tájar ha publicado este jueves en redes sociales una noticia que ya ha generado expectación entre sus fans. Se trata de GRX La Feria, un concierto que tendrá lugar el próximo 30 de mayo de 2026 en el Cortijo del Conde.

«Atracciones, casetas, rumbas, comida, djs, alegría, muchas flores, gloria bendita, mucha música y conciertos de la escena musical de Granada y amigos», ha comentado la artista granadina.

Y es que el cartel que ha anunciado es de lo mejor que hay en estos momentos en la escena urbana. Pepe y Vizio, Yung Beef o La Zowi estarán junto a Lola Índigo en este GRX La Feria. Además, estarán presentes Zakyo, Vera GRV, Chico Blanco o Sita.

Las entradas se ponen a la venta este jueves 5 de diciembre a las 12.00 horas.