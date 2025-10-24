El local del Realejo que funde arte y gastronomía Espacio Márgenes refuerza la proyección del Realejo como el barrio de la cultura de Granada con todo tipo de actos culturales vinculados a la gastronomía

José Miguel Gómez Acosta fue uno de esos ciento veinte jóvenes que estrenaron la Escuela de Arquitectura de Granada allá por los noventa. Todos los días pasaba por la calle Molinos camino del Campo del Príncipe. Ahí, en el bar de Paco Cordones, uno de los personajes míticos del Realejo, tomaba su café matutino y su cerveza vespertina. A pocos metros estabaLa General, donde José Miguel sacaba dinero y pagaba la matrícula de la Universidad. Unos cuantos años después, el buen hombre sigue acudiendo al Bar Cordones –las buenas costumbres nunca deben de perderse– y al local donde estuvo Caja Granada, aunque ya no lo hace como cliente, sino como uno de los dos promotores de un invento maravilloso que se llama Espacio Márgenes.

Desde el 5 de julio ese bajo de doscientos metros cuadrados, situado en el número quince de la calle Molinos, se ha convertido en un punto de encuentro para los amantes de la creación, para los amantes de la gastronomía y para los amantes de ambas cosas. Detrás del proyecto se encuentran José Miguel y Luis O'Valle, los dos arquitectos y entusiastas del arte en todas sus manifestaciones, desde la literatura a la performance pasando por el cine, la fotografía o la pintura. «Todo encuentra acomodo aquí, y nosotros estamos súper felices», confiesa Luis.

«Cuando venía de estudiante –recuerda José Miguel– nunca sentí un interés especial por este espacio, pero Luis y yo siempre habíamos valorado la necesidad de que Granada tuviera un sitio que, siguiendo la estela de los antiguos cafés teatros, fundiera la actividad cultural con la hostelería, y este emplazamiento era ideal». Dicho y hecho. Espacio Márgenes se ha convertido, en pocos meses, en un referente del arte en un barrio de Granada que es, básicamente, arte. Arte con mayúsculas gracias a la Casa de los Tiros, el Teatro Alhambra, el Centro Comares, la Corrala de Santiago... equipamientos a los que próximamente habrá que sumar Biometrópolis y el Centro Cultural de la Fundación Unicaja, ambos en la calle San Matías.

¿Cuál es la oferta de Espacio Márgenes? Además de ser la sede del estudio Márgenes, formado por José Miguel y Luis, y de la editorial Márgenes, cuenta con un 'coworking' y varias estancias que en estos días se han convertido en el cuartel general del Festival de Jóvenes Realizadores. Y ahí se integra Tilín, cocina basada en el producto de calidad y de proximidad. «Esto también es cultura», recalca Luis, quien agrega que «la idea es que la gente se pueda tomar un café, un vino de Granada, un vermú o lo que desee, mientras ve un cuadro o asiste a uno de nuestros eventos». Eventos que contactan con la sensibilidad de las gentes del Realejo, que han adoptado Espacio Márgenes como un 'negocio' más. Como el Bar Cordones, como la carnicería de Conchi o como la Librería Tremenda.

Hasta la fecha Espacio Márgenes ha colgado dos muestras fotográficas. Una entorno al concepto 'La casa de verano' realizada por Arsenio Zurita, Argides Aparicio, Alexandra Colmenares y Yaiza Hernández, y otra, 'Lo cercano', sobre los secaderos a cargo Antonio F. Morillas. También ha habido presentaciones de libros, como el de Carla Friebe, y otras iniciativas muy exitosas como 'Café misterioso', lecturas en voz alta mientras se degusta un carajillo al estilo Tilín. Se organizan, además, conciertos en formato acústico, conferencias como la del cineasta Vicente Monroy y talleres como el de Ángela Santiago sobre los trastornos del sueño provocados por el estrés y la ansiedad.

Lógicamente, teniendo en cuenta la profesión de José Miguel y Luis, Espacio Márgenes también es arquitectura. El elemento central es una gran ventana de cuatro metros de longitud que se abre a la calle:la diferencia de nivel respecto a la rasante se resuelve con tres peldaños que hacen las veces de graderío. Respecto a los materiales, el hormigón del suelo, el vidrio y la chapa dialogan entre sí.

Un buen ejemplo de la filosofía de programación de Espacio Márgenes es 'Lo Cercano', donde Antonio F. Morillas reflexiona sobre los secaderos de tabaco de la Vega de Granada con el lenguaje de la imagen. «Son elementos no reconocidos como patrimoniales, pero que sí están presentes en la memoria colectiva», comenta Antonio. «Me fascina –confiesa– la permeabilidad de estas construcciones donde entran y salen los pájaros». Una mirada interior que deja entrever las huellas de quienes adaptaron a-lo-que-sea estas edificaciones tan frágiles «según las inteligencias heredadas de generación en generación».

Antonio F. Morillas (Granada, 1980) también es arquitecto, aunque toda su carrera la ha orientado hacia la investigación, la formación, la docencia y la divulgación. Hoy día trabaja como gestor cultural en la UGR.

Esto es el Realejo. El del Bar Cordones, el de los luthiers, el del Teatro Alhambra... y el de dos tipos que se empeñaron en hacer realidad su sueño de fundar Espacio Márgenes.

