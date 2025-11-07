Lleno en la presentación del libro 'Al toro por los cuernos'

La presentación del libro 'Al toro por los cuernos', de los hermanos Juan y Manuel Belmonte Luque llenó este viernes de aficionados el Salón de ... Plenos del Ayuntamiento de la capital. El acto, organizado por la Tertulia Taurina Los Tres Juanes que preside Lola Enríquez y moderado por nuestra compañera María Dolores Martínez, superó todas las previsiones y, además de abundar en los contenidos de la obra, permitió conocer por boca de los protagonistas la estrecha relación con Granada de la familia Belmonte, gloria del toreo.

En su intervención, María Dolores Martínez calificó el libro como un ensayo taurino, de carácter didáctico, imprescindible para quienes quieren aprender nociones importantes del toreo y adentrarse en su apasionante mundo, y resaltó la biografía de Juan Belmonte, con una dilatada trayectoria periodística en distintos medios, además de ser autor de varias biografías documentales y de libros como 'Paco Ojeda, el último crack', además del presentado ayer.

Con Juan Belmonte, la moderadora mantuvo un interesantísimo mano a mano dialéctico, en el que afloraron temas de gran interés, como la necesaria formación del aficionado, la creciente presencia de los jóvenes en las plazas, el toro de lidia y su trapío y otros de rabiosa actualidad, como la reciente muerte de Rafael de Paula, el legado artístico de Curro Romero y la retirada de los ruedos de Morante de la Puebla.

En el acto hicieron también uso de la palabra Lola Enríquez, con una apasionada defensa del mundo de los toros, y la concejala del Área de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Granada, Ana Belén Sánchez Requena.